أمين صندوق الزمالك يتحدث عن إمكانية دخول موسوعة جينيس بسبب القضايا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 14:13

كتب : FilGoal

نادي الزمالك

أوضح طارق جبريل أمين صندوق الزمالك أن النادي يعاني من أزمة قوية بسبب القضايا الكثيرة التي تلاحقه.

وقال جبريل في تصريحات لقناة ETC: "الزمالك في وضع كارثي يهدد الأمن القومي المصري".

وأضاف "إجمالي القضايا الدولية حوالي 120 إلى 130 مليون جنيه مصري بخلاف مصاريف المحاماة".

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وتابع "كل استئناف يكلفنا 250 ألف جنيه (14 ألف فرانك سويسري)".

وأكمل "الزمالك من الممكن أن يدخل موسوعة جينيس في أكثر ناد في التاريخ والعالم يعاني من كم قضايا دولية بكرة القدم في وقت واحد".

وتساءل "ما النادي الذي يتورط في 17 أو 18 قضية في وقت واحد؟".

واستمر "عقوبات فيفا متصاعدة.. تبدأ بإيقاف فترة أو فترتين أو ثلاث فترات متتالية".

وواصل "المشكلة كبيرة جدا، لابد أن يعي المسؤولون بأنه إذا لم يتم تدارك الأمور - حتى لا يعيب أحد على اللجنة - ولم يوجد دعم حقيقي من كل الجهات سيتعرض الزمالك للإيقاف وخصم نقاط ويهبط للدرجة الثانية".

وأتم "كل قضية إذا لم نسدد الغرامة، نحصل على مهلة 30 يوما، تزيد الغرامة بفوائدها، بخلاف عقوبة إدارية تتصاعد من فترتين لثلاث ثم خصم نقاط وأخيرا الهبوط للدرجة الثانية".

الزمالك
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