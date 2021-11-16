تشكيل مصر – صلاح على مقاعد البدلاء.. شريف ومروان حمدي وريان يقودون الهجوم

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 13:50

كتب : FilGoal

مصر

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء منتخب مصر في مواجهة الجابون.

ويستضيف منتخب مصر منافسه الجابون اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في سادس جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي- أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش"- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- حمدي فتحي

في الوسط الهجومي: محمد مجدي "أفشة"

في الهجوم: محمد شريف- مروان حمدي- أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد وأيمن أشرف ومحمد النني ومصطفى محمد ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد ياسين ومصطفى فتحي ومحمد صلاح ومحمد متولي "كناريا".

وضمن منتخب مصر تأهله للمرحلة النهائية بفضل تصدره للمجموعة السادسة.

مصر منتخب مصر الجابون
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