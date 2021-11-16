مران الأهلي – الكشف عن موعد عودة الثلاثي الدولي.. ومعسكر مغلق في الإمارات

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 13:35

كتب : حسام نور الدين

عمار حمدي - تدريبات الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي عن موعد وصول الثلاثي المحترفين علي معلول، وبدر بانون، ولويس ميكيسوني بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.

وأوضح عبد الحفيظ أن معلول وبانون سيصلان إلى القاهرة غدا العصر، على أن يعود ميكيسوني بعدها بعدة ساعات.

ويخوض كل من معلول وميكيسيوني الجولة الأخيرة من دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

أخبار متعلقة
الدرندلي: خلاف العامري ومرتجي مستمر منذ 4 سنوات.. ولا أسعى لأن أكون رئيس الأهلي كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط كيفين جونسون: أتمنى العودة مرة أخرى لـ الأهلي.. وأريد استمرار الخطيب رئيسا 10 سنوات طلائع الجيش لـ في الجول: نفاوض الأهلي لضم محمود وحيد

كما قرر الجهاز الفني إعطاء بيرسي تاو وأليو ديانج راحة من تدريبات الفريق اليوم بسبب وصولهم للقاهرة في ساعة متأخرة من يوم الأمس، على أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق بداية من غدا الأربعاء.

وشارك ديانج في تأهل مالي للجولة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بينما شارك بيرسي تاو مع في هزيمة جنوب إفريقيا من غانا والتي شهدت خروجه من التصفيات بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة السابعة.

وبدأ المران بجلسة في صالة "الجيم" لمدة 30 دقيقة قبل أن يستكمل باقي المران بملعب مختار التتش، بالجزيرة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا في الإمارات لمدة 15 يوما خلال فترة توقف الدولي المقبلة.

وسيتوقف الدوري المصري الممتاز خلال شهر ديسمبر بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة 19 نوفمبر على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

الأهلي سيد عبد الحفيظ علي معلول
نرشح لكم
الكشف عن – سبب عدم رغبة براون في إجراء تبديلات سريعة بالإسماعيلي مران الأهلي – الكشف عن موعد عودة الثلاثي الدولي.. ومعسكر مغلق في الإمارات طبيب الزمالك لـ في الجول: رزاق سيسيه بدأ التدرب بالكرة.. عودته أصبحت قريبة مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بنشرقي لم يتفق مع أي ناد.. الأولوية لـ الزمالك أمين صندوق الزمالك يوضح جديد قضية كهربا خبر في الجول – فيفا يوضح لـ الزمالك سبب مد فترة انتهاء إيقاف حسام أشرف
أخر الأخبار
تضارب في تونس حول حضور الجماهير لمباراة زامبيا 3 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر تصفيات كأس العالم – مصر ضد الجابون 8 دقيقة | منتخب مصر
الكشف عن – سبب عدم رغبة براون في إجراء تبديلات سريعة بالإسماعيلي 11 دقيقة | الدوري المصري
أمين صندوق الزمالك يتحدث عن إمكانية دخول موسوعة جينيس بسبب القضايا 16 دقيقة | مصر
اتهام ميندي بقضيتي اغتصاب جديدتين 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مصر – صلاح على مقاعد البدلاء.. شريف ومروان حمدي وريان يقودون الهجوم 39 دقيقة | منتخب مصر
مران الأهلي – الكشف عن موعد عودة الثلاثي الدولي.. ومعسكر مغلق في الإمارات 54 دقيقة | الدوري المصري
أمين صندوق الزمالك: ساسي لا يدين النادي بأي أموال ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك