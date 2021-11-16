أمين صندوق الزمالك: ساسي لا يدين النادي بأي أموال
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 13:29
كتب : FilGoal
أوضح طارق جبريل أمين صندوق الزمالك أن فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق لا يدين النادي بأي أموال.
فرجاني ساسي رحل عن الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي نحو الدحيل القطري، مدعيا أن تعاقده مع الفريق بنتهي بنهاية شهر يونيو وليس مع نهاية الموسم.
وقال طارق جبريل أمين صندوق الزمالك في تصريحات لقناة ETC: "لا يتبقى لفرجاني ساسي أموال، هناك جزاءات عليه".
وأضاف "ساسي لا يعترف بهذه الجزاءات، ويعتبرها أمواله، لا يتبقى له أي قرش لدى الزمالك".
وشدد "من اليوم الأول كنت أعلم أنه لن يجدد عقده، وأنه يلاعبنا ويراوغنا".
ولعب فرجاني ساسي مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم متتالية، قادما من نادي النصر السعودي.
التونسي توج مع الزمالك بألقاب كأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري.
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