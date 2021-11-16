طبيب الزمالك لـ في الجول: رزاق سيسيه بدأ التدرب بالكرة.. عودته أصبحت قريبة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 13:04

كتب : إبراهيم رمضان

رزاق سيسيه - الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن بدء رزاق سيسيه لاعب الفريق المرحلة الأولى من التدرب بالكرة في إطار تعافيه من الإصابة في الركبة.

رزاق سيسيه

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال طبيب الزمالك لـFilGoal.com: "يخضع رزاق سيسيه حاليا للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي وبدأ أول مرحلة من التدرب بالكرة".

وأضاف "عودة رزاق للمشاركة في المباريات باتت قريبة وسنتأكد من ذلك بعد جاهزيته بشكل تام".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – فيفا يوضح لـ الزمالك سبب مد فترة انتهاء إيقاف حسام أشرف مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بنشرقي لم يتفق مع أي ناد.. الأولوية لـ الزمالك أمين صندوق الزمالك يوضح جديد قضية كهربا

المهاجم البالغ 22 عاما انضم إلى الزمالك في صيف 2017 قادما من أسوان، لكنه لم يخض معه إلا 6 مباريات إجمالا.

وخرج سيسيه معارا للاتحاد السكندري عدة مرات خلال المواسم الماضية، قبل أن يعود أخيرا للزمالك.

الزمالك رزاق سيسيه
نرشح لكم
الكشف عن – سبب عدم رغبة براون في إجراء تبديلات سريعة بالإسماعيلي مران الأهلي – الكشف عن موعد عودة الثلاثي الدولي.. ومعسكر مغلق في الإمارات طبيب الزمالك لـ في الجول: رزاق سيسيه بدأ التدرب بالكرة.. عودته أصبحت قريبة مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بنشرقي لم يتفق مع أي ناد.. الأولوية لـ الزمالك أمين صندوق الزمالك يوضح جديد قضية كهربا خبر في الجول – فيفا يوضح لـ الزمالك سبب مد فترة انتهاء إيقاف حسام أشرف
أخر الأخبار
تضارب في تونس حول حضور الجماهير لمباراة زامبيا 4 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر تصفيات كأس العالم – مصر ضد الجابون 8 دقيقة | منتخب مصر
الكشف عن – سبب عدم رغبة براون في إجراء تبديلات سريعة بالإسماعيلي 12 دقيقة | الدوري المصري
أمين صندوق الزمالك يتحدث عن إمكانية دخول موسوعة جينيس بسبب القضايا 16 دقيقة | مصر
اتهام ميندي بقضيتي اغتصاب جديدتين 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مصر – صلاح على مقاعد البدلاء.. شريف ومروان حمدي وريان يقودون الهجوم 40 دقيقة | منتخب مصر
مران الأهلي – الكشف عن موعد عودة الثلاثي الدولي.. ومعسكر مغلق في الإمارات 55 دقيقة | الدوري المصري
أمين صندوق الزمالك: ساسي لا يدين النادي بأي أموال ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك