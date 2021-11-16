طبيب الزمالك لـ في الجول: رزاق سيسيه بدأ التدرب بالكرة.. عودته أصبحت قريبة

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن بدء رزاق سيسيه لاعب الفريق المرحلة الأولى من التدرب بالكرة في إطار تعافيه من الإصابة في الركبة.

رزاق سيسيه النادي : الزمالك الزمالك

وقال طبيب الزمالك لـFilGoal.com: "يخضع رزاق سيسيه حاليا للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي وبدأ أول مرحلة من التدرب بالكرة".

وأضاف "عودة رزاق للمشاركة في المباريات باتت قريبة وسنتأكد من ذلك بعد جاهزيته بشكل تام".

المهاجم البالغ 22 عاما انضم إلى الزمالك في صيف 2017 قادما من أسوان، لكنه لم يخض معه إلا 6 مباريات إجمالا.

وخرج سيسيه معارا للاتحاد السكندري عدة مرات خلال المواسم الماضية، قبل أن يعود أخيرا للزمالك.