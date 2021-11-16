صراع ناري.. ماذا تحتاج تونس ونيجيريا والجزائر لإكمال حلم كأس العالم وموقف صعب لهولندا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 12:55

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم قطر 2022

تتواصل الإثارة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر بأكثر من مباراة مصيرية في قارتي إفريقيا وأوروبا.

نستعرض معا أبرز المباريات المصيرية في تصفيات كأس العالم 2022.

الجزائر - بوركينا فاسو

أخبار متعلقة
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بنشرقي لم يتفق مع أي ناد.. الأولوية لـ الزمالك كوميك بوك في الجول – حكاية الملك بيليه.. من الشارع إلى زعامة كرة القدم تقارير: أبيدال متورط في قضية الاعتداء على الحمراوي أمين صندوق الزمالك يوضح جديد قضية كهربا

Algeria extend unbeaten run, as home teams triumph – Panafricanfootball

يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

لا بديل لمنتخب بوركينا فاسو عن الفوز في المباراة المقامة في الجزائر من أجل الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب الجزائري يكفيه تفادي الخسارة من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

نيجيريا - كاب فيردي

2021 AFCON Qualifiers: Hope For Nigeria As Super Eagles Foreign Based Players Arrive Camp

يتصدر المنتخب النيجيري ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.

منتخب كاب فيردي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

كاب فيردي يحتاج للفوز فقط من أجل الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

منتخب نيجيريا يكفيه تفادي الخسارة من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

الكاميرون - كوت ديفوار

World Cup qualifiers : Ivory Coast names 25-man squad for Mozambique, Cameroon matches

يتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

الكاميرون يحتاج للفوز فقط من أجل الصغود للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

منتخب كوت ديفوار يكفيه تفادي الخسارة من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

تونس - زامبيا

Tunisia preps ahead of international friendlies | Africanews

يتصدر المنتخب التونسي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن إفريقيا الوسطى.

الفوز يضمن التأهل المباشر لنسور قرطاج حال الحفاظ على فارق الأهداف مع إفريقيا الوسطى.

حال التعادل، سيحتاج المنتخب التونسي لعدم فوز إفريقيا الوسطى من أجل التاهل.

حال الخسارة، سيحتاج نسور قرطاج لخسارة إفريقيا الوسطى لضمان التواجد في المرحلة النهائية.

غينيا الاستوائية - موريتانيا

يتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن تونس.

فارق الأهداف ليس في صالح غينيا الاستوائية مع +1 لإفريقيا الوسطى مقابل +7 لمنتخب تونس.

يحتاج المنتخب الغيني للفوز مع عدم فوز منتخب تونس على زامبيا أو تعويض فارق الأهداف الكبير.

حال تعادل غينا الاستوائية موريتانيا، فإنه سيكون بحاجة إلى خسارة تونس أمام زامبيا للتواجد في المرحلة النهائية.

هولندا - النرويج

The Netherlands' potential squad for World Cup 2022

يتصدر المنتخب الهولندي المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن تركيا صاحبة المركز الثاني.

تحتاج هولندا لتفادي الخسارة أمام النرويج لضمان الصعود لكأس العالم حال عدم فوز تركيا بفارق أكثر من 13 هدفا.

تركيا - مونتينجرو

يتواجد المنتخب التركي في المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن هولندا المتصدرة.

يحتاج المنتخب التركي للفوز وانتظار تعثر المنتخب الهولندي.

خسارة هولندا مع فوز تركيا يعني صعود تركيا لكأس العالم.

تعادل هولندا سيعني حاجة تركيا للفوز بفارق أكثر من 13 هدفا للصعود لكأس العالم بشكل مباشر.

تصفيات كأس العالم إفريقيا أوروبا تونس الكاميرون كوت ديفوار الجزائر نيجيريا
نرشح لكم
صراع ناري.. ماذا تحتاج تونس ونيجيريا والجزائر لإكمال حلم كأس العالم وموقف صعب لهولندا مانشيني: ما زلت اعتقد أننا فريق عظيم.. أؤمن بأننا سنذهب لكأس العالم تصفيات المونديال - الهزيمة الأولى لـ الدنمارك.. والنمسا تنهي المشوار برباعية في مولدوفا 1-52.. قطار إنجلترا يواصل دهس سان مارينو ويتأهل لـ كأس العالم 2022 استبعاد نيمار من مواجهة الأرجنتين لاعب الجابون: يكفي أن منتخب مصر لديه محمد صلاح.. أوباميانج سيغيب للإصابة
أخر الأخبار
طبيب الزمالك لـ في الجول: رزاق سيسيه بدأ التدرب بالكرة.. عودته أصبحت قريبة 8 دقيقة | الدوري المصري
صراع ناري.. ماذا تحتاج تونس ونيجيريا والجزائر لإكمال حلم كأس العالم وموقف صعب لهولندا 17 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كاف يرفض طلب تونس بحضور الجماهير لمباراة زامبيا في تصفيات كأس العالم 22 دقيقة | إفريقيا
مانشيني: ما زلت اعتقد أننا فريق عظيم.. أؤمن بأننا سنذهب لكأس العالم 44 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بنشرقي لم يتفق مع أي ناد.. الأولوية لـ الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
خصم 21 نقطة من رصيد دربي كاونتي 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمين صندوق الزمالك يوضح جديد قضية كهربا ساعة | الدوري المصري
كوميك بوك في الجول – حكاية الملك بيليه.. من الشارع إلى زعامة كرة القدم ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك