صراع ناري.. ماذا تحتاج تونس ونيجيريا والجزائر لإكمال حلم كأس العالم وموقف صعب لهولندا

تتواصل الإثارة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر بأكثر من مباراة مصيرية في قارتي إفريقيا وأوروبا.

نستعرض معا أبرز المباريات المصيرية في تصفيات كأس العالم 2022.

الجزائر - بوركينا فاسو

يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

لا بديل لمنتخب بوركينا فاسو عن الفوز في المباراة المقامة في الجزائر من أجل الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب الجزائري يكفيه تفادي الخسارة من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

نيجيريا - كاب فيردي

يتصدر المنتخب النيجيري ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.

منتخب كاب فيردي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

كاب فيردي يحتاج للفوز فقط من أجل الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

منتخب نيجيريا يكفيه تفادي الخسارة من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

الكاميرون - كوت ديفوار

يتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

الكاميرون يحتاج للفوز فقط من أجل الصغود للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

منتخب كوت ديفوار يكفيه تفادي الخسارة من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

تونس - زامبيا

يتصدر المنتخب التونسي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن إفريقيا الوسطى.

الفوز يضمن التأهل المباشر لنسور قرطاج حال الحفاظ على فارق الأهداف مع إفريقيا الوسطى.

حال التعادل، سيحتاج المنتخب التونسي لعدم فوز إفريقيا الوسطى من أجل التاهل.

حال الخسارة، سيحتاج نسور قرطاج لخسارة إفريقيا الوسطى لضمان التواجد في المرحلة النهائية.

غينيا الاستوائية - موريتانيا

يتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن تونس.

فارق الأهداف ليس في صالح غينيا الاستوائية مع +1 لإفريقيا الوسطى مقابل +7 لمنتخب تونس.

يحتاج المنتخب الغيني للفوز مع عدم فوز منتخب تونس على زامبيا أو تعويض فارق الأهداف الكبير.

حال تعادل غينا الاستوائية موريتانيا، فإنه سيكون بحاجة إلى خسارة تونس أمام زامبيا للتواجد في المرحلة النهائية.

هولندا - النرويج

يتصدر المنتخب الهولندي المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن تركيا صاحبة المركز الثاني.

تحتاج هولندا لتفادي الخسارة أمام النرويج لضمان الصعود لكأس العالم حال عدم فوز تركيا بفارق أكثر من 13 هدفا.

تركيا - مونتينجرو

يتواجد المنتخب التركي في المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن هولندا المتصدرة.

يحتاج المنتخب التركي للفوز وانتظار تعثر المنتخب الهولندي.

خسارة هولندا مع فوز تركيا يعني صعود تركيا لكأس العالم.

تعادل هولندا سيعني حاجة تركيا للفوز بفارق أكثر من 13 هدفا للصعود لكأس العالم بشكل مباشر.