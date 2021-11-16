مانشيني: ما زلت اعتقد أننا فريق عظيم.. أؤمن بأننا سنذهب لكأس العالم

شدد روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا على ثقته في عناصر فريقه وثقته في التأهل والوصول لكأس العالم 2022.

وسيلعب منتخب إيطاليا ملحق أوروبا للوصول لكأس العالم بعد التعادل مع إيرلندا الشمالية بدون أهداف ليحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة.

وقال مانشيني في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أنا مبحط، جعلنا الحياة معقدة على أنفسنا وكان يجب أن نحسم التأهل في الجولتيم الماضيتين".

واستمر "سنحت لنا بعض الفرص ولكننا لم نستغلها، ولكن الآن علينا أن نثبت أقدامنا ونتماسك، لأنه لا يزال لدينا فرصة للوصول إلى كأس العالم".

وتابع "ما زلت اعتقد أننا فريق عظيم، لكن هذه لحظة صعبة لأننا فرطنا في التأهل بعدما كان بين أيدينا، ولكن يجب علينا أن نعيد اكتشاف الهدوء بداخلنا ونستمر في اللعب من أجل شهر مارس، لأننا اليوم كنا نلعب أمام إيرلندا الشمالية المنتخب الذي دافع فقط".

وأضاف "الوضع سيكون مختلفا في مارس، ستكون مباريات إقصائية وسيكون لدينا فرص أكبر للعب والفوز".

وأتم "ما زالت أؤمن بأننا سنذهب لكأس العالم، سيكون لدينا مباراتين لنلبعهم وسنتأكد أن نفعل ذلك بالشكل الصحيح".

وسيقام ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم في شهر مارس المقبل، ما بين 12 فريق يتأهل منهم 3 فرق إلى نهائيات كأس العالم 2022.