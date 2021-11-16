مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بنشرقي لم يتفق مع أي ناد.. الأولوية لـ الزمالك

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 12:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام توسكر الكيني

لم يوقع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك لأي فريق آخر وتظل الأولوية بالنسبة له هي تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "بنشرقي لم يتفق مع أي ناد للانضمام إليه كما تردد".

وواصل "أولوية بنشرقي هو تجديد تعاقده مع الزمالك".

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وأردف "مازال هناك الخلاف الدائر حول قيمة الشرط الجزائي وينتظر الزمالك عودة اللاعب لتقديم عرض آخر".

وأتم "يرغب بنشرقي في تواجد شرط جزائي بقيمة مليون دولار، فيما يرغب الزمالك في مليوني دولار".

وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث حسين السيد المشرف العام على الكرة في الزمالك لقناة "تن" قائلا: "لم نسأل بنشرقي عن تفاوضه مع ناد آخر، هو حر، نحن في عصر احتراف، قد يكون يتفاوض ولا يريد أن يقول ذلك، ما يهمنا التفاوض مباشرة مع اللاعب، نشعر أنه متمسك بنا، بدليل أننا أنجزنا كل الاتفاقات والبنود باستثناء جزء صغير".

وأتم "نحاول تقريب وجهات النظر مع اللاعب ويتبقى جلسة حينما يعود من معسكر بلاده المغرب".

الزمالك بنشرقي
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