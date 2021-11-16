أمين صندوق الزمالك يوضح جديد قضية كهربا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 11:40

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - الأهلي

أوضح طارق جبريل أمين صندوق الزمالك جديد قضية النادي ضد محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي، ولاعبه السابق.

وقال جبريل في تصريحات لقناة ETC: "سنفوز بقضية كهربا مع احترامي للاعب وناديه الحالي".

وأضاف "هناك محاولات للاستئناف من أجل تخفيض الغرامة فقط، ولكن العقوبات قائمة لا محالة".

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ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم قبل الماضي، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت فيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

كهربا انضم إلى الأهلي في يناير الماضي.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

وفي أغسطس قبل الماضي، أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي "فيفا" بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق.

وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع مبلغ 32 مليونا و837 ألف جنيه بسبب خرقه تعاقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي.

حسب البيان، فقد تم تغريم اللاعب غرامة مالية أخرى أيضا قدرها 5% من إجمالي العقوبة، كفوائد على المبلغ الأساسي.

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