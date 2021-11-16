كوميك بوك في الجول – حكاية الملك بيليه.. من الشارع إلى زعامة كرة القدم

في 23 أكتوبر 1940 وُلد في أحد أفقر أحياء البرازيل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو أو من يعرف حاليا في العالم أجمع باسم بيليه.

ومن هناك بدأت القصة، قصة سيطرة بيليه على عالم الكرة.

كيف حدث ذلك؟ وماذا حدث خلال مسيرة الملك؟

شاهد كوميك بوك جديد من FilGoal.com عن الملك بيليه.

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