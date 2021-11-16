تقارير: أبيدال متورط في قضية الاعتداء على الحمراوي

كشفت صحية لو موند الفرنسية على تورط إريك أبيدال لاعب برشلونة السابق في قضية الاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان للسيدات خيرة الحمراوي.

وكانت خيرة الحمراوي قد تعرضت للاعتداء من قبل رجال ملثمين، قاموا بضربها وكلمها وضربها على ساقيها.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أميناتا ديالو زميلتها في باريس سان جيرمان بعدما أشارت التقارير الأولية إلى أنها المتورطة الأولى في الحادثة لتأخذ مكانها في الفريق، ولكنها نفت كل الاتهامات الموجهة إليها.

وفقا لـ لو موند فإن قضية الاعتداء على الحمراوي قد اتخذت منعطفا مفاجئأ بدخول إسم أبيدال ضمن المتهمين بالقيام بالاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان.

أبيدال قد يكون هو من أمر بالهجوم على الحمراوي للانتقام بسبب دخوله في علاقة غرامية معها في وقت سابق، عندما كان المدير الرياضي لبرشلونة.

وفقا للصحيفة فإن رقم هاتف أبيدال قد تم إيجاده خلال تتبع هاتف الحمراوي، لذلك سيتم استجوابه والتحقيق معه في إطار القضية، ووفقا لزملاء الحمراوي فإنها قد اتصلت بأبيدال في اليوم التالي للاعتداء.

وكان محامي ديالو زميلة الحمراوي المتورطة بالاعتداء عليها قد قالت بأن موكلتها ليست سببا في الاعتداء ولكن السبب هو تورطها في علاقة مع لاعب متزوج.

الحمراوي صاحبة الـ 31 عاما تقضي ولايتها الثانية مع باريس سان جيرمان عقب عودتها للفريق في الصيف الماضي، إذ ارتدت قميص الفريق في السابق ما بين عامي 2012 و2016.