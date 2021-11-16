خبر في الجول – فيفا يوضح لـ الزمالك سبب مد فترة انتهاء إيقاف حسام أشرف

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 11:06

كتب : إبراهيم رمضان

حسام أشرف مع الزمالك أمام نادي مصر

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الزمالك بمد إيقاف لاعب الفريق حسام أشرف على خلفية توقيعه لأحد الأكاديميات الكاميرونية قبل توقيعه للفارس الأبيض.

حسام أشرف

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيفا أوضح للزمالك أن فترة إيقاف حسام أشرف ستنتهي في 21 ديسمبر المقبل ومن ثم يحق له المشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وبرر فيفا مد إيقاف اللاعب الشاب بأن هناك شهرين من ضمن العقوبة الموقعة عليه لم يخض فيهما الزمالك أي مباراة محلية وبالتالي لا يتم احتساب تلك الفترة ضمن الأربعة أشهر.

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إذ أن آخر مباراة خاضها الزمالك في الدوري المصري الموسم الماضي كانت أمام البنك الأهلي بتاريخ 27 أغسطس، وأول لقاء خاضه في الموسم الجاري ضد إنبي في 26 أكتوبر.

وبناء عليه تم مد فترة الإيقاف حتى شهر ديسمبر المقبل.

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "تواصلنا مع فيفا 3 مرات بشأن إيقاف حسام أشرف الذي بدأ في 23 يونيو ولمدة 4 أشهر".

وشدد "ننتظر الرد من فيفا بشأن إمكانية مشاركة اللاعب".

الزمالك حسام أشرف في الدوري
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