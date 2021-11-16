مدير شتوتجارت يثير الشكوك حول لحاق مرموش بلقاء دورتموند

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة عمر مرموش مهاجم شتوتجارت في مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.

عمر مرموش النادي : شتوتجارت

ويحل شتوتجارت ضيفا على دورتموند ضمن الجولة 12 من الدوري الألماني.

مرموش غاب عن مبارياته فريقه الـ4 الأخيرة بسبب الإصابة، قبل أن يظهر في التدريبات لأول مرة هذا الأسبوع.

وشارك الدولي المصري في تدريبات فريقه الجماعية يوم الإثنين ليقترب من المشاركة في لقاء السبت المقبل، وأوضح ناديه أن "الإصابة لم تعد تحرمه من المشاركة مع باقي الفريق".

وقال سفين ميسلينتات مدير نادي شتوتجارت: "نحن سعداء بشفاء عمر وأن حالته أصبحت جيدة".

وأضاف في تصريحات لجريدة كيكر: "بالطبع سيحتاج إلى بعض الوقت من أجل العودة".

وأوضح أنه "لا يستطيع التنبؤ" إذا كان مرموش سيكون جاهزا للمشاركة أمام بروسيا دورتموند أم لا.

وشارك لاعب فولفسبورج المعار في الموسم الحالي مع شتوتجارت في سبع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

قبل أيام، وصف ميسلينتات غياب عمر مرموش وبعض زملائه بالضربة القوية لأي فريق، واستشهد بإمكانية تأثير غياب 4 من نجوم بايرن ميونخ على العملاق البافاري.

وقال ميسلينتات عن نتائج فريقه السلبية في الفترة الأخيرة: "افتقدنا عمر مرموش وساسا كالاجديتش وسيلاس كاتومبا مفومبا وكريس فوهريش، لقد سجل هذا الرباعي أكثر من 50 هدفا الموسم الماضي".

وأضاف في تصريحات لشبكة SWR "لا يمكن لأي فريق أن يعوض ذلك".

وتابع "بالنسبة لنا يبدو الأمر كما لو أن روبرت ليفاندوفسكي وسيرج جنابري وليروي ساني وتوماس غابوا عن صفوف بايرن في الوقت نفسه".

منذ غياب مرموش لم يحقق شتوتجارت سوى نقطة وحيدة من 3 مباريات في الدوري الألماني، كما ودع منافسات الكأس.

رصيد شتوتجارت متوقف عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14.

الإصابة حرمت مرموش من التواجد في صفوف منتخب مصر الذي واجه أنجولا الجمعة ويواجه الجابون الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر نجح في التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات بعدما ضمن تصدر مجموعته، قبل لقاء الجولة الأخيرة.

وقال وائل جمعة في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "تم استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بسبب استمرار إصابته بالتواء في الكاحل".

وتابع "شتوتجارت طالبنا باستمرار اللاعب لديهم من أجل العلاج ونحن مقدرون الموقف وقررنا استبعاده".