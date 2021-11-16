خبر في الجول – الزمالك يرفض فكرة رحيل أوناجم.. وشرط للتفريط في أي لاعب

يرفض الزمالك رحيل لاعب الفريق محمد أوناجم خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون يرفضان التفريط في اللاعب خاصة أن فرصه في المشاركة في الفترة المقبلة كبيرة.

كما ينوي الزمالك بدء مفاوضات التجديد مع اللاعب المغربي إذ أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

هذا بالإضافة لأن الزمالك ليس لديه أي نية في التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة في ظل منع النادي من إبرام تعاقدات.

بيد أن الأقرب للخروج سيكون أي من اللاعبين الشباب وعلى سبيل الإعارة وبشرط موافقة الجهاز الفني.

وربطت بعض التقارير المغربية أوناجم بالعودة إلى صفوف فريقه السابق الوداد الذي انضم منه للزمالك وأعير إليه خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وشارك أوناجم مع الزمالك خلال الموسم الجاري في ثلاث مباريات بالدوري المصري كان جميعهم كبديل.