مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021 والقنوات الناقلة.. مصر والجابون والجزائر وهولندا

يشهد اليوم الثلاثاء 16-11-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف القارات لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

البداية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة حيث يواجه منتخب مصر منافسه الجابون في لقاء الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي تمام السادسة مساء سيواجه منتخب الجزائر منافسه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة لتحديد هوية المتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتنقل عبر قناة "SSC Sport 3".

وفي أوروبا وفي تمام العاشرة إلا ربع سيواجه منتخب هولندا منافسه النرويج وكل منهما يطمع لخف بطاقة التأهل المباشر للمونديال.

في الوقت الذي يواجه فيه منتخب تركيا منافسه مونتنيجرو.

تقام المباراتان في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

مباراة هولندا تنقل عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

أما مباراة تركيا ومونتنجرو فتنقل عبر قناة "بي إن إكسترا 1".

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