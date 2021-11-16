مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021 والقنوات الناقلة.. مصر والجابون والجزائر وهولندا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

مصر

يشهد اليوم الثلاثاء 16-11-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف القارات لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

البداية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة حيث يواجه منتخب مصر منافسه الجابون في لقاء الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أخبار متعلقة
غريب: الانتقادات؟ انظروا للنتائج.. والدرجة الثانية منجم من اللاعبين الدرندلي: خلاف العامري ومرتجي مستمر منذ 4 سنوات.. ولا أسعى لأن أكون رئيس الأهلي طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فتوح مع المنتخب

وفي تمام السادسة مساء سيواجه منتخب الجزائر منافسه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة لتحديد هوية المتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتنقل عبر قناة "SSC Sport 3".

وفي أوروبا وفي تمام العاشرة إلا ربع سيواجه منتخب هولندا منافسه النرويج وكل منهما يطمع لخف بطاقة التأهل المباشر للمونديال.

في الوقت الذي يواجه فيه منتخب تركيا منافسه مونتنيجرو.

تقام المباراتان في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

مباراة هولندا تنقل عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

أما مباراة تركيا ومونتنجرو فتنقل عبر قناة "بي إن إكسترا 1".

لمعرفة مواعيد كل المباريات والقنوات الناقلة اضغط هنا

مصر الجابون هولندا النرويج تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021 والقنوات الناقلة.. مصر والجابون والجزائر وهولندا غريب: الانتقادات؟ انظروا للنتائج.. والدرجة الثانية منجم من اللاعبين لاعب الجابون: يكفي أن منتخب مصر لديه محمد صلاح.. أوباميانج سيغيب للإصابة كيروش: لا يمكن أن نهدر فرصة الاستعداد جيدا للملحق.. هذه الطريقة الوحيدة لاحترام أحلام الأمة المنتخب بالطاقم الأساسي أمام الجابون أحمد سامي لـ في الجول: سموحة سيكون مصنع النجوم.. وهذا دور كناريا مع المنتخب
أخر الأخبار
خبر في الجول – فيفا يوضح لـ الزمالك سبب مد فترة إيقاف حسام أشرف 3 دقيقة | الدوري المصري
مدير شتوتجارت يثير الشكوك حول لحاق مرموش بلقاء دورتموند 7 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – الزمالك يرفض فكرة رحيل أوناجم.. وشرط للتفريط في أي لاعب 18 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021 والقنوات الناقلة.. مصر والجابون والجزائر وهولندا 38 دقيقة | منتخب مصر
غريب: الانتقادات؟ انظروا للنتائج.. والدرجة الثانية منجم من اللاعبين 10 ساعة | منتخب مصر
الدرندلي: خلاف العامري ومرتجي مستمر منذ 4 سنوات.. ولا أسعى لأن أكون رئيس الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فتوح مع المنتخب 11 ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال - الهزيمة الأولى لـ الدنمارك.. والنمسا تنهي المشوار برباعية في مولدوفا 11 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك