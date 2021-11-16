غريب: الانتقادات؟ انظروا للنتائج.. والدرجة الثانية منجم من اللاعبين

رد شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي على الانتقادات التي طالته بعد إعلان تعيينه في فترة جديدة للمنتخب الأوليمبي.

وقال غريب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "بدأنا المسعكر بـ 32 لاعبا، معظمهم يشارك أو يتدرب مع الفريق الأول في ناديه، وعندنا مجموعة أخرى ما زالت مستمرة حتى الآن".

وتابع "ولدينا مجموعة ثالثة تلعب في دوري الدرجة الثانية، وكما قلت من قبل القسم الثاني هو منجم للاعبين، ويخرج منه لاعبين كبار لا نعرفهم إلا بعد الشهرة والأمثلة كثيرة".

وأضاف "نشاهد بعض مباريات الدرجة الثانية، كما نتصل بالمدربين الذين يرشحون اللاعبين المميزين في صفوف فرقهم".

وأردف "الهدف الأساسي من منتخبات الناشئين والمنتخب الأوليمبي هو تقديم لاعبين جدد وإنشاء جيل للمنتخب الأول، كما حدث مع جيل مواليد 97، معظمهم يشارك الآن ويترك بصمات مع المنتخب الأول".

وأوضح "لدينا تصفيات من 3 أدوار في الفترة المقبلة، ثم لدينا بطولة مجمعة لتصفية 3 دول للمشاركة في النهائيات، وتبدأ التصفيات في شهر 10 من العام المقبل وكلها تكون في الأجندة الدولية".

وشدد "الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي مظلوم، لإن فترة إعداده ستكون قصيرة، ولكن المطلوب منهم أصعب من الجيل الماضي، لإن المطلوب منهم سيكون تخطي إنجازات الجيل الماضي بالفوز بكأس أمم إفريقيا والوصول لدور الـ 8 في الأولمبياد".

وأضاف "أنا لا أنظر للانتقادات وما يقال عني، ولكن أنظر لعملي وما أقدمه لبلدي، وإن أردت أن تقيمني، اعتبر نفسك تقيمني بداية من 2019، كمدرب جديد جاء ليتولى المسؤولية، وحصل على بطولة إفريقيا ووصل لدور الـ 8 في الأولمبياد، ما هو المطلوب أكثر من ذلك؟ إذا كان أي أحد يستطيع تقديم المزيد فليتولى المسؤولية أهلا وسهلا".

وشدد "أنا لا أدخل في صراعات على المكان أو أي شيء، إذا كان أي أحد يستطيع أن يقدم للبلد أكثر مما قدمته فليتولى المسؤولية بدلا مني، الموضوع ليس حكرا على أحد، ولكن فالننظر إلى النتائج".

وأتم "كارلوس كيروش أشرك مجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب الأوليمبي، وفي الثلاث مباريات الأخيرة للمنتخب الأول سجل 6 أهداف، سجل منهم لاعبي المنتخب الأوليمبي 5 أهداف والنني سجل السادس".

وكان شوقي غريب قد قاد منتخب مصر الأويلمبي للفوز بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عام، وقاد المنتخب للوصول إلى دور الـ 8 في أولمبياد طوكيو قبل أن يخرج من البرازيل بعد الهزيمة بهدف دون رد.