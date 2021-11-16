الدرندلي: خلاف العامري ومرتجي مستمر منذ 4 سنوات.. ولا أسعى لأن أكون رئيس الأهلي

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي عن سبب شعوره بالحزن تجاه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وذلك قبل انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وقال الدرندلي عبر إذاعة نجوم إف إم: "كان هناك خلافا كبيرا طوال السنوات الأربعة الماضية بين خالد مرتجي والعامري فاروق بسبب منصب مرتجي كعضو مجلس إدارة وأن العامري نائب الرئيس".

وأضاف "خالد مرتجي طوال السنوات الأربعة الماضية كان متمسكا بخوض الانتخابات المقبلة على منصب نائب الرئيس وبعد ترشحه على مقعد أمين الصندوق حاول إقناعي أن أترشح لمنصب نائب الرئيس بشكل مستقل بدلا من أن نتنافس وجها لوجه لكني رفضت".

وأكمل "اتفقنا على أن يترشح مرتجي على منصب نائب الرئيس وأن أترشح أنا لمنصب أمين الصندوق ولكني فوجئت باتصال منه أبلغني خلاله أنه لا يستطيع ترك قائمة الخطيب وأنه تلقى وعدا بأن يكون رئيس الأهلي في الانتخابات بعد المقبلة وأنني في معفى من الاتفاق بيننا".

وتابع "لا أسعى وراء منصب بعينه وإلا كنت ترشحت لمنصب نائب الرئيس، لكن خبرتي متعلقة بمنصب أمين الصندوق ولذلك رفضت أن أترشح لمنصب آخر".

وأكد "بالتأكيد حزنت من خالد مرتجي بعد ما حدث منه لأنه خالف الاتفاق بيننا وعندما ظهرت شائعة ترشحه لمنصب أمين الصندوق قالي لي "أنا مالي ومال أمين الصندوق هما بيوقعونا في بعض".

واستمر في تصريحاته "الخطيب وعد خالد مرتجي أن يخوض الانتخابات المقبلة معه في منصب النائب، والآن يخوضها على منصب أمين الصندوق".

وأوضح "العامري فاروق له تطلعات لأن يكون رئيس النادي الأهلي، وأيضا مرتجي حصل على وعد بأن يكون رئيس النادي، وبذلك سيتجدد الخلاف بينهما في المجلس المقبل وهو الخلاف المتواجد بالفعل خلال السنوات الأربعة الماضية".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد أتمنى أن أكون رئيسا للأهلي لكني لا أسعى لذلك وهذا الأمر لا يشغلني، وإذا كان الشخص الذي سيتولى منصبا أعلى مني هو أقدر به فلا يوجد مشكلة بالنسبة لي وهذا ما اعتدت عليه".