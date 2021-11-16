طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فتوح مع المنتخب
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 00:07
كتب : FilGoal
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح الذي تعرض لها مع منتخب مصر.
وتعرض فتوح للإصابة خلال مباراة منتخب مصر مع أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وقال محمد أسامة عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "فتوح يعاني من ارتشاح بسيط في الجانب الخارجي من الركبة، وسيخضع لفحص طبي عقب عودته من المنتخب".
وأضاف "شيكابالا أيضا يعاني من إجهاد عضلي وسيكون جاهزا عقب مباراة الإسماعيلي".
وأكمل "عبد الله جمعة يعاني من كدمة في الكاحل".
وأتم تصريحاته "ننتظر أيضا عودة حمزة المثلوثي من منتخب تونس حتى يخضع للفحص الطبي".
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