تصفيات المونديال - الهزيمة الأولى لـ الدنمارك.. والنمسا تنهي المشوار برباعية في مولدوفا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 00:01

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب اسكتلندا

فاز منتخب إسكتلندا على الدنمارك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب هامبدين في الجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

منتخب الدنمارك تلقى الهزيمة الأولى خلال مشواره في التصفيات على ولكنه تأهل بشكل رسمي ومباشر إلى نهائيات كأس العالم بعد ضمان حصوله على المركز الأول قبل المباراة.

بينما تأهل منتخب اسكتلندا إلى الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بعد حصوله على المركز الثاني.

أخبار متعلقة
1-52.. قطار إنجلترا يواصل دهس سان مارينو ويتأهل لـ كأس العالم 2022 اضبطوا ساعاتكم في قطر.. سويسرا تطير لكأس العالم وتُرسل إيطاليا إلى الملحق استبعاد نيمار من مواجهة الأرجنتين إعصار كين يحطم الأرقام برباعية سان مارينو

أحرز كل من جون سوتار وتشي أدامز أهداف منتخب اسكتلندا في المباراة.

تقدم سوتار بالهدف الأول برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذت وهيأها ليام كوبر برأسه ليضعها سوتار في المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف أدامز الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ستوارت أرمسترونج لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس المجموعة، حقق منتخب النمسا الفوز على مولدوفا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

وأحرز أهداف النمسا كل من ماركو أرناوتوفيتش، وكريستوفر تريميل، وديان ليوبوسيتش، بينما سجل لون نيكولاسيو هدف مولدوفا الوحيد.

تقدم أرناوتوفيتش بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة، بعجما تلقى تمريرة عرضية من تريميل ليضعها أرناوتوفيتش في المرمى مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 21 أضاف تريميل الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أرناوتوفيتش الهدف الثالث للنمسا من ركلة جزاء نفذها بشكل صحيح في الدقيقة الـ 55.

وقلص نيكولاسيو النتيجة لمولدوفا في الدقيقة الـ 60 بعدما تلقى تمريرة من كريستيان دروس ليضع الكرة في الشباك بلمسة واحدة.

وأنهى ليوبوسيتش رباعية النمسا في الدقيقة الـ 83 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بذلك يكون الترتيب النهائي للمجموعة السادسة كالآتي

1- الدنمارك (27)

2- اسكتلندا (23)

3- إسرائيل (16)

4- النمسا (16)

5- جرز فارو (4)

6- مولدوفا (1)

الدنمارك النمسا مولدوفا اسكتلندا
نرشح لكم
تصفيات المونديال - الهزيمة الأولى لـ الدنمارك.. والنمسا تنهي المشوار برباعية في مولدوفا 1-52.. قطار إنجلترا يواصل دهس سان مارينو ويتأهل لـ كأس العالم 2022 استبعاد نيمار من مواجهة الأرجنتين لاعب الجابون: يكفي أن منتخب مصر لديه محمد صلاح.. أوباميانج سيغيب للإصابة إعصار كين يحطم الأرقام برباعية سان مارينو إصابة بيل تحرمه من المشاركة كأساسي أمام بلجيكا
أخر الأخبار
غريب: الانتقادات؟ انظروا للنتائج.. والدرجة الثانية منجم من اللاعبين 21 دقيقة | منتخب مصر
الدرندلي: خلاف العامري ومرتجي مستمر منذ 4 سنوات.. ولا أسعى لأن أكون رئيس الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فتوح مع المنتخب 47 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات المونديال - الهزيمة الأولى لـ الدنمارك.. والنمسا تنهي المشوار برباعية في مولدوفا 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
حسين السيد: مباراة الإسماعيلي ستكون قوية.. وهذا سبب رحيل حسين فيصل مجانا ساعة | الدوري المصري
1-52.. قطار إنجلترا يواصل دهس سان مارينو ويتأهل لـ كأس العالم 2022 ساعة | تصفيات كأس العالم
اضبطوا ساعاتكم في قطر.. سويسرا تطير لكأس العالم وتُرسل إيطاليا إلى الملحق ساعة | أوروبا
استبعاد نيمار من مواجهة الأرجنتين ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك