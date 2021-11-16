تصفيات المونديال - الهزيمة الأولى لـ الدنمارك.. والنمسا تنهي المشوار برباعية في مولدوفا

فاز منتخب إسكتلندا على الدنمارك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب هامبدين في الجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

منتخب الدنمارك تلقى الهزيمة الأولى خلال مشواره في التصفيات على ولكنه تأهل بشكل رسمي ومباشر إلى نهائيات كأس العالم بعد ضمان حصوله على المركز الأول قبل المباراة.

بينما تأهل منتخب اسكتلندا إلى الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بعد حصوله على المركز الثاني.

أحرز كل من جون سوتار وتشي أدامز أهداف منتخب اسكتلندا في المباراة.

تقدم سوتار بالهدف الأول برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذت وهيأها ليام كوبر برأسه ليضعها سوتار في المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف أدامز الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ستوارت أرمسترونج لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس المجموعة، حقق منتخب النمسا الفوز على مولدوفا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

وأحرز أهداف النمسا كل من ماركو أرناوتوفيتش، وكريستوفر تريميل، وديان ليوبوسيتش، بينما سجل لون نيكولاسيو هدف مولدوفا الوحيد.

تقدم أرناوتوفيتش بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة، بعجما تلقى تمريرة عرضية من تريميل ليضعها أرناوتوفيتش في المرمى مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 21 أضاف تريميل الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أرناوتوفيتش الهدف الثالث للنمسا من ركلة جزاء نفذها بشكل صحيح في الدقيقة الـ 55.

وقلص نيكولاسيو النتيجة لمولدوفا في الدقيقة الـ 60 بعدما تلقى تمريرة من كريستيان دروس ليضع الكرة في الشباك بلمسة واحدة.

وأنهى ليوبوسيتش رباعية النمسا في الدقيقة الـ 83 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بذلك يكون الترتيب النهائي للمجموعة السادسة كالآتي

1- الدنمارك (27)

2- اسكتلندا (23)

3- إسرائيل (16)

4- النمسا (16)

5- جرز فارو (4)

6- مولدوفا (1)