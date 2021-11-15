حسين السيد: مباراة الإسماعيلي ستكون قوية.. وهذا سبب رحيل حسين فيصل مجانا

شدد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك على أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لم يغلق الباب أمام إضافة عنصر جديد لجهازه الفني.

حسين فيصل النادي : سموحة الزمالك

وقال السيد عبر قناة المحور: "كارتيرون لم يغلق الباب أمام إضافة عنصر جديد لجهازه الفني في الزمالك، ولكنه ينتظر الوقت المناسب لحسم ذلك الأمر".

وعن مواجهة الإسماعيلي المقبلة قال "الإسماعيلي يظل فريقا كبيرا باسمه وتاريخه ودائما مبارياته مع الزمالك تكون قوية".

وواصل "المدرب الجديد للإسماعيلي سيعطي اللاعبين دفعة قوية وأعتقد أن المباراة ستكون حماسية من جانبهم".

وبسؤاله عن رحيل حسين فيصل مجانا قال: "رحل عن الزمالك 42 لاعب من الناشئين مجانا من مواليد 1999 و2000 بسبب انتهاء المسابقات الخاصة بهم والوقت كان ضيقا للغاية لإبرام العقود لهؤلاء اللاعبين وإخراجهم للإعارة، وبناء على تعليمات كارتيرون اخترنا 5 لاعبين فقط للفريق الأول ورحل المتبقي مجانا".

وأتم تصريحاته "الآن بدأنا العمل بشكل صحيح وأبرمنا عقودا لمواليد 2002 و2003 حتى لا تتكر مثل هذه الحالات في السنوات المقبلة".