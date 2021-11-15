1-52.. قطار إنجلترا يواصل دهس سان مارينو ويتأهل لـ كأس العالم 2022

اكتسح المنتخب الإنجليزي مضيفه سان مارينو بعشرة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

سجل لمنتخب إنجلترا هاري كين أربعة أهداف مع هدف من كل من بوكايو ساكا وسميث رو وهاري ماجواير وتامي أبراهام وتيرون مينجز بجانب هدف عكسي من فيليبو فابري.

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فوز ضمن للمنتخب الإنجليزي تواجده في كأس العالم 2022 في قطر بعد صدارة المجموعة برصيد 26 نقطة بـ8 انتصارات وتعادلين.

منتخب إنجلترا سجل 10 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في مباراة لتصفيات كأس العالم أو اليورو.

والتقى كلا المنتخبين في 8 مباريات عبر التاريخ، انتهت كل المباريات بفوز منتخب إنجلترا الذي سجل 52 هدفا مقابل هدف واحد فقط لسان مارينو.

المباراة شهدت تسجيل سميث رو لهدف وصناعة آخر في مباراته الأولى التي يبدأها أساسيا مع إنجلترا.

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تيرون مينجز مدافع أستون فيلا سجل أول أهدافه مع المنتخب الإنجليزي أيضا.

سجل هاري كين أربعة أهداف أمام سان مارينو خلال الشوط الأول من الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

رباعية هاري كين رفعت رصيده إلى 48 هدف دولي مع منتخب إنجلترا في المركز الثالث بالتساوي مع جاري لينيكير وبفارق هدف واحد عن بوبي تشارلتون صاحب المركز الثاني و5 عن روني المتصدر.

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ENGLAND HAVE 9! 😳



Brilliantly taken goal by Tammy Abraham 👏 pic.twitter.com/V3tLLtpJ9C — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021

كين تساوى أيضا مع جاري لينيكر في عدد الثلاثيات برصيد 5 ثلاثيات كثاني أكثر لاعب يسجل ثلاثيات للأسود الثلاثة.

ابن الـ28 عاما أصبح أكثر من يسجل لإنجلترا في سنة ميلادية واحدة برصيد 16 هدفا.

هداف توتنام أصبح أول من يسجل أربعة أهداف لإنجلترا في مباراة واحدة منذ أيان رايت عام 1992 وأمام سان مارينو أيضا.

وأخيرا، هاري كين هو رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين مع منتخب إنجلترا بعد فيفيان وودوارد وديكسي دين وتومي تايلور، والأول منذ عام 1957.

وفي مباراة أخرى في المجموعة، قاز منتخب المجر على بولندا بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل أندراس شافير ودانييل جازداج هدفي المجر بينما جاء هدف بولندا الوحيد عن طريق كارول سويدرسكي.

بولندا أنهت التصفيات في المركز الثاني وستكون مضطرة لخوض الملحق من أجل التأهل لكأس العالم.