1-52.. قطار إنجلترا يواصل دهس سان مارينو ويتأهل لـ كأس العالم 2022
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 23:46
كتب : FilGoal
اكتسح المنتخب الإنجليزي مضيفه سان مارينو بعشرة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
سجل لمنتخب إنجلترا هاري كين أربعة أهداف مع هدف من كل من بوكايو ساكا وسميث رو وهاري ماجواير وتامي أبراهام وتيرون مينجز بجانب هدف عكسي من فيليبو فابري.
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Emile Smith Rowe scores on his England debut! ⭐️ pic.twitter.com/p4LKrJgeHK— ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021
فوز ضمن للمنتخب الإنجليزي تواجده في كأس العالم 2022 في قطر بعد صدارة المجموعة برصيد 26 نقطة بـ8 انتصارات وتعادلين.
منتخب إنجلترا سجل 10 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في مباراة لتصفيات كأس العالم أو اليورو.
والتقى كلا المنتخبين في 8 مباريات عبر التاريخ، انتهت كل المباريات بفوز منتخب إنجلترا الذي سجل 52 هدفا مقابل هدف واحد فقط لسان مارينو.
المباراة شهدت تسجيل سميث رو لهدف وصناعة آخر في مباراته الأولى التي يبدأها أساسيا مع إنجلترا.
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Harry Kane scores back-to-back first half hat tricks for England 🤯— ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021
The perfect penalty 👏 pic.twitter.com/n2E4DVmC0j
تيرون مينجز مدافع أستون فيلا سجل أول أهدافه مع المنتخب الإنجليزي أيضا.
سجل هاري كين أربعة أهداف أمام سان مارينو خلال الشوط الأول من الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.