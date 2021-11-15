اضبطوا ساعاتكم في قطر.. سويسرا تطير لكأس العالم وتُرسل إيطاليا إلى الملحق

اضبطوا الساعات في الدوحة فملوك صناعتها قادمون إلى قطر.. سويسرا إلى كأس العالم 2022 رسميا.

وفاز منتخب سويسرا على بلغاريا برباعية دون رد واستغل تعثر إيطاليا بالتعادل السلبي ضد أيرلندا الشمالية ليقطع تذكرة السفر إلى المونديال ويُرسل الأتزوري إلى الملحق.

وستكون هذه هي المشاركة رقم 12 لسويسرا في كأس العالم علما بأنهم لم يغيبوا عن المشاركة منذ نسخة 2006.

أما إيطاليا فهي الآن ستخوض الملحق في شهر مارس المقبل وإن لم تنجح في التأهل فستكون هذه هي أول مرة في تاريخ بطل العالم في أربع مرات من قبل التي يفشل فيها في المشاركة في أعرق المسابقات مرتين متتاليتين بعد الغياب عن نسخة 2018.

واحتل منتخب سويسرا صدارة المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة فيما يأتي منتخب إيطاليا ثانيا بـ16 نقطة.

ويأتي منتخب أيرلندا الشمالية المركز الثالث بتسع نقاط، يليه بلغاريا بثماني نقاط، وأخيرا ليتوانيا بثلاث نقاط.

أيرلندا الشمالية X إيطاليا

في ويندسور بارك حل منتخب إيطاليا ضيفا على أيرلندا الشمالية ولكن الأتزوري بطل يورو 2020 فشل في اختراق دفاعات أصحاب الأرض.

ولم تستطع كتيبة المدرب روبرتو مانشيني الوصول لشباك أصحاب الأرض.

وغابت الفرص الخطيرة عن لاعبي إيطاليا اللذين بدا عليهم الاستعجال.

وسدد جيوفاني دي لورينزو كرة تصدى لها حارس أيرلندا الشمالية.

وكاد منتخب أيرلندا الشمالية يسجل هدفا لكن جيانلويجي دوناروما تألق وتصدى لتسديدة جورج سافيل.

فيما مرت تسديدة فيديريكو كييزا بجوار المرمى.

وسدد إيمرسون كرة قوية ذهبت لخارج الملعب.

وكاد منتخب أيرلندا الشمالية يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق كونور واشنطون بعدما راوغ دوناروما خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته شتتها من على خط المرمى ليوناردو بونوتشي.

سويسرا X بلغاريا

أما في ملعب سويسبور آرينا اكتسح منتخب سويسرا ضيفه بلغاريا برباعية دون رد.

غابت الفرص الخطيرة عن الشوط الأول عدا أن نوا أوكافور كاد يسجل هدفا في الدقيقة 40 لكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 50 سجل أوكافور الهدف الأول للسويسريين.

وعقب مرور سبع دقائق فقط أضاف روبن فارجاس الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 64 سجل ماريو جافرانوفيتش هدفا ثالثا ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبعد ست دقائق سجل سيدريك إيتن هدفا لسويسرا تم إلغائه مرة أخرى بداعي التسلل.

لكن في الدقيقة 72 سجل سيدريك إيتن هدفا ثالثا صحيحا لسويسرا ليؤكد اقتراب بلاده من التأهل لكأس العالم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أتم ريمو فرويلر رباعية سويسرا.

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