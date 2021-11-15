استبعاد نيمار من مواجهة الأرجنتين

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 23:41

كتب : عبد الرحمن فوزي

نيمار - البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اسبتعاد نيمار دا سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي من مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب البرازيل مع الأرجنتين يوم الأربعاء 17 نوفمبر في الجولة الـ 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستقام على ملعب بيكينتيناريو دي سان خوان في الأرجنتين.

وجاء استبعاد نيمار من مباراة الأرجنتين بسبب الإصابة بآلام في الفخد.

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وجاء بيان الاتحاد البرازيلي كالآتي

"شعر نيمار بآلام في الفخد، بعد التدريب الصباحي للمنتخب صباح اليوم".

"لم يكن نيمار قادرا على إكمال التدريب للنهاية، ولذلك قرر الطاقم إراحة اللاعب الذي لن يسافر مع الوفد إلى سان خوان".

وكان نيمار قد شارك في المباراة الماضية أمام كولومبيا بالكامل والتي انتهت بفوز البرازيل بهدف دون رد.

وضمن منتخب البرازيل تأهله لكأس العالم 2022 رسميا باحتلاله لصدارة التصفيات برصيد 34 نقطة وبفارق ست نقاط عن الأرجنتين أقرب ملاحقيه.

نيمار البرازيل الأرجنتين
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