لاعب الجابون: يكفي أن منتخب مصر لديه محمد صلاح.. أوباميانج سيغيب للإصابة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 23:35

كتب : FilGoal

الجابون

شدد برونو مانجا لاعب منتخب الجابون على أن مواجهة منتخب مصر ستكون قوية مشيرا إلى أن الفريق سيبدأ العمل على بطولة إفريقيا بعد نهاية مواجهة الفراعنة.

منتخب مصر سيستضيف الجابون غدا على ملعب برج العرب في ختام دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

برونو مانجا قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أتوقع أن تكون مباراتنا غدا جيدة مع مواجهاتنا للفريق المصري القوي الذي يضم لاعبين رائعين".

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وأضاف "جئنا هنا لتحقيق نتيجة جيدة وسنبذل قصارى جهدنا لنعود للجابون ومعنا نقاط ولما لا النقاط الثلاث".

وتابع "أوباميانج سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة، أعرف ان الفريق المصري قوي جدا ويكفي أنه يضم محمد صلاح، ستكون مباراة قوية أمام فريق قوي".

وواصل "علينا أن نركز على كأس الأمم الإفريقية بعد مباراة الغد، الجماهير تنتظر منا الكثير في أمم إفريقيا لذلك يجب أن نظهر بأفضل شكل ممكن".

واستكمل "مصر تستحق الصعود للمرحلة النهائية بالطبع، هناك فرق عديدة كبيرة في إفريقيا مثل مصر والسنغال والجزائر، لا أعلم من يمكن أن يتأهل لكأس العالم

وأتم عن ترشيحات الكرة الذهبية "هناك عديد اللاعبين الرائعين ولكن لأنني أشجع ريال مدريد سأرشح كريم بنزيمة للفوز بها".

وضمن المنتخب المصري صعوده للمرحلة النهائية من التصفيات بعد تعادله الأخير مع أنجولا بهدفين لكل فريق.

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