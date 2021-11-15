الدرندلي: لم يتم إبلاغي باستبعادي من قائمة الخطيب.. وترشيح مرتجي لأمين الصندوق لجعلنا في مواجهة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي - الأهلي

تعجب خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي من استبعاده من قائمة محمود الخطيب رئيس النادي في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة دون إبلاغه بذلك.

وقال الدرندلي عبر إذاعة نجوم إف إم: "أنا أمين صندوق الأهلي والأكبر سنا والأقدم في المجلس وإذا كان القرار هو استبعادي من قائمة الخطيب في الانتخابات كان يجب أن يتم إبلاغي بذلك بدلا من معرفتي به من وسائل الإعلام".

وأضاف "قائمة الخطيب عندما وجدت أن هناك تفاعلا كبيرا بسبب استبعادي من القائمة وإصراري على خوض الانتخابات بشكل منفرد حاولوا إقناعي بعدم خوض الانتخابات ولكن الأمور لا تسير هكذا، كان يجب أن يتم إبلاغي بشكل أفضل".

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وتابع "لا أفهم لماذا أصبح الوضع كذلك.. إذا كان هناك أي خلاف فليخبرني به الخطيب ونتحدث سويا، العلاقة بيننا طبيعية للغاية ولم يحدث أي شيء وهذا سبب تعجبي".

وواصل "ترشيح خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق أمر غريب للغاية وهدفه وضعنا في مواجهة بيننا، هو لم يفكر في تولي هذا المنصب ولا يجيده وكل طموحه تولي منصب نائب رئيس الأهلي".

وأتم تصريحاته "لم أرفض مقابلة لجنة الحكماء في الأهلي ولكني حاولت الاتصال بهم ولم أتلقى أي رد ولم يتم إبلاغي باستبعادي من القائمة وبعد ذلك يطلبون مني الحضور، من الصعب أن أوافق على ذلك لأن كل فرد له شخصيته المختلفة".

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