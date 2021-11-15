إعصار كين يحطم الأرقام برباعية سان مارينو

3 أهداف أمام ألبانيا ليصبح خامس الهدافين التاريخيين لإنجلترا، تبعها سوبر هاتريك أمام سان مارينو مرتقيا للمركز الثالث على بعد خمسة أهداف فقط من روني المتصدر. أهلا بكم في إعصار هاري كين.

واصل مهاجم توتنام ومنتخب إنجلترا تألقه في الأسبوع الدولي ليحطم أكثر من رقم قياسي ويقترب أكثر وأكثر من الانقضاض على صدارة الهدافين التاريخين لمنتخب بلاده.

سجل هاري كين أربعة أهداف أمام سان مارينو خلال الشوط الأول من الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

رباعية هاري كين رفعت رصيده إلى 48 هدف دولي مع منتخب إنجلترا في المركز الثالث بالتساوي مع جاري لينيكير وبفارق هدف واحد عن بوبي تشارلتون صاحب المركز الثاني و5 عن روني المتصدر.

كين تساوى أيضا مع جاري لينيكر في عدد الثلاثيات برصيد 5 ثلاثيات كثاني أكثر لاعب يسجل ثلاثيات للأسود الثلاثة.

ابن الـ28 عاما أصبح أكثر من يسجل لإنجلترا في سنة ميلادية واحدة برصيد 16 هدفا.

هداف توتنام أصبح أول من يسجل أربعة أهداف لإنجلترا في مباراة واحدة منذ أيان رايت عام 1992 وأمام سان مارينو أيضا.

وأخيرا، هاري كين هو رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين مع منتخب إنجلترا بعد فيفيان وودوارد وديكسي دين وتومي تايلور، والأول منذ عام 1957.