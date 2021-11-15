براون للاعبي الإسماعيلي: هذا شرط المشاركة فى المباريات

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 22:47

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

شدد خوان براون المدير الفني للإسماعيلي على ضرورة بذل أقصى جهد خلال التدريباب لأن المردور الذي سيقدمه كل لاعب في مران الفريق هو ما سيترتب عليه المشاركة في المباريات الرسمية.

واجتمع براون مع لاعبي الإسماعيلي قبل مران الفريق مساء اليوم.

كما أكد براون للاعبيه على أن الملعب هو الفيصل بين الجميع، وشدد على ثقته في قدراتهم مطالبا إياهم بأن تكون مباراة الزمالك انطلاقة مميزة تسهم في إسعاد الجماهير.

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وأتم براون حديثه خلال الاجتماع، بعدما أخبرهم بأنه يهتم بشكل أساسي فرض الانضباط ثم الجاهزية الفنية والبدنية.

وتخلل المران مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية بجانب التسليم والتسلم تحت الضغط.

كما شهد المران إقامة مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين>

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف سيد توفيق.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 19 نوفمبر، والتي ستقام على ملعب الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق الأهداف عن كل من إيسترن كومباني وفاركو بدون نقاط لكل منهم.

الإسماعيلي خوان براون
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