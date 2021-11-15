تقارير: برشلونة يراقب ظهير تشيلسي

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 22:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

سيزار أزبليكويتا - تشيلسي

شددت شبكة إي إس بي إن على أن برشلونة يراقب وضعية سيزار أزبيليكويتا ظهير أيمن تشيلسي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

أزبيليكويتا ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التعاقد مع أي فؤيق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وفقا للتقارير الإنجليزية فإن اللاعب صاحب الـ 32 عاما يناقش تمديد تعاقده مع تشيلسي في الفترة الحالية ولكنه لم يصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

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وفقا لإي إس بي إن فإن برشلونة سيترقب وضعية اللاعب في حال فشلت مفاوضاته مع تشيلسي من أجل جلبه للبلوجرانا بشكل مجاني في الصيف المقبل.

ويستطيع أزبليكويتا أن يلعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو ما سيعطي خيارات متعددة لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، كما أنه يتم استدعاؤه بشكل دائم من قبل لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا.

وشارك أزبليكويتا في 13 مباراة منذ بداية الموسم الحالي مع تشيلسي، تمكن خلالهم من صنع ثلاثة أهداف.

سيزار أزبيليكويتا برشلونة
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