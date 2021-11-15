كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 22:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

فاز الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري على الأهلي في نهائي دوري كرة السلة المرتبط بنتيجة 83-77، في المباراة التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى.

وحصد الاتحاد 4 نقاط بهذا الفوز، وذلك بعد خسارة فريق الشباب في النادي الأخضر أمام الأهلي بنتيجة 83-59.

وتقام المباراة الثانية لنهائي دوري المرتبط يوم الأربعاء المقبل، ويحتاج الاتحاد للفوز على الأهلي من أجل حصد اللقب.

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بينما يحتاج الأهلي الفوز على الاتحاد على مستوى الشباب والفريق الأول من أجل حصد اللقب.

وكان الاتحاد تأهل للنهائي بعد التفوق على سموحة، وتأهل الأهلي للنهائي على حساب نادي الجزيرة.

الأهلي الاتحاد السكندري دوري السلة
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