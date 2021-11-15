مباشر تصفيات كأس العالم – أيرلندا الشمالية (0) - (0) إيطاليا.. سويسرا تُدمر بلغاريا بثلاثية

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 21:37

كتب : FilGoal

إيطاليا - سويسرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا

المجموعة الثالثة

تخوض إيطاليا حامل لقب يورو 2020 مباراة مفصلية أمام مضيفتها أيرلندا الشمالية.

يحتل منتخب إيطاليا صدار المجموعة بـ15 نقطة بفارق هدفين فقط عن ملاحقه سويسرا.

حتى الانتصار وحده لن يكفي الأتزوري لضمان التأهل للمونديال فذلك يجب أن يحدث بشرط ألا يسجل منتخب سويسرا عدد أهداف ضد بلغاريا أكثر من إيطاليا.

فارق الأهداف يحكم هوية المتأهل حال التساوي في عدد النقاط.

فماذا سوف يحدث؟

تنطلق المباريات في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

أيرلندا الشمالية X إيطاليا

وفقا للنتيجة الحالية بتقدم سويسرا بثلاثية دون رد يحتاج منتخب إيطاليا لتسجيل هدفين للتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق38: كييزا يهدر انفرادا وحارس أيرلندا الشمالية يتألق لكن الحكم احتسب تسلل على لاعب إيطاليا.

ق20: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.

سويسرا X بلغاريا

وفقا للنتيجة الحالية بتقدم سويسرا بثلاثية دون رد يحتاج منتخب إيطاليا لتسجيل هدفين للتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

ق72: جوووووووووووول ثاااالث لسويسرا عن طريق سيدريك إيتن.

ق70: هدف ثالث لسويسرا؟ لا مرة أخرى تم إلغاه بداعي التسلل على سيدريك إيتن.

ق64: جوووول؟ لا.. ماريو جافرانوفيتش سجل هدفا لسويسرا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، هدف كاد يعني أن إيطاليا تحتاج لتسجيل هدفين لضمان التأهل مباشرة للمونديال.

ق57: جووووووووووووول ثاااان لسويسرا عن طريق روبن فارجاس.

ق50: جووووووول أوووول لسويسرا بهدف أول عن طريق نوا أوكافور.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: القائم يحرم أوكافور لاعب سويسرا من تسجيل هدف محقق.

ق20: غياب الفرص الخطيرة والتعادل السلبي مستمر.

انطلاق المباراة.

إيطاليا سويسرا تصفيات كأس العالم
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