5 تحديات تنتظر تشافي في برشلونة.. ولائحة عقوبات جديدة للاعبين

بعد ساعات وأيام قليلة من توقيع برشلونة مع تشافي هيرنانديز لاعب الفريق السابق ليتولى الإدارة الفنية للنادي الكتالوني ظهرت العديد من التساؤلات ماذا يقدم مع البلوجرانا وما الذي يواجهه مع الفريق؟

ونشرت شبكة "بي إن سبورتس" تقريرا عن التحديات التي تواجه تشافي في برشلونة.

1- تقليص الفجوة مع رباعي المقدمة في الدوري الإسباني

الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه برشلونة يعني ببساطة أنه لن يستطيع الفريق تحمل تبعات عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

حيث تبلغ ديون النادي حوالي 1.35 مليار يورو وأي محاولة لإعادة بناء النادي من الناحية المالية يعتمد في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبالتالي فإن تقليص فجوة النقاط بين برشلونة الذي يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، ورباعي الصدارة في الدوري هم أمر ضروري ومهم، حيث يتصدر ريال سوسيداد الدوري برصيد 28 نقطة، وخلفه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، وإشبيلية في المركز الثالث برصيد 27 نقطة وفي المركز الرابع أتليتكو مدريد 23 نقطة.

2- التأهل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال

عاد لبرشلونة الأمل مجددا بالتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على دينامو كييف الأوكراني في مبارتي دور المجموعات من دوري الأبطال بشرط الفوز على بنفيكا في المباراة المقبلة في ملعب كامب نو.

برشلونة هُزم في المباراتين الأولى والثانية أمام بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها بثلاثية دون رد.

التأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا سينعش خزائن برشلونة بحوالي 9.6 مليون يورو وبالتالي هو مبلغ لن يستطيع النادي التخلي عنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعشها النادي.

3- تحسين أسلوب لعب الفريق

تركزت أبرز الانتقادات الموجهة إلى رونالد كومان مدرب الفريق السابق على أسلوبه في اللعب، حيث افتقر إلى الإقناع بأداء الفريق كما خسر الكثير من المواجهات.

الفريق قد يكون لا يمتلك لاعبين في أمثال مواهب النادي السابقين مثل تشافي وإنييستا وميسي، ولكن لكنه مازال يستطيع تحسين الاداء باللاعبين الحاليين.

وتأمل الجماهير في عودة أسلوب الاستحواذ على الكرة أو المعروف بالتيكي تاكا، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الضغط العالي.

4- الاعتماد على المواهب الشابة الحالية

تعتبر من نجاحات المدير الفني السابق كومان هو انه أبرز عدد من اللاعبين الشباب إلى النور وبالتالي سيكون هناك تحدي أمام تشافي للاستفادة من هؤلاء الشباب داخل أرضية الملعب.

أبرز اللاعبين الشباب اللذين ظهروا على الساحة الكتالونية حتى الآن هم، أنسو فاتي، وبيدري ورونالد أراوخو وسيرجينيو ديست وجافي ونيكو جونزاليس وأليكس بالدي جميعهم أظهروا نتائج متميزة ولكنهم يحتاجون إلى من يطورهم بأقصى شكل.

5- انتهاء مرحلة ميسي

انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي تسبب في فجوة كبيرة حدثت بين صفوف الفريق نظرا للرحيل المفاجئ وظهور خلل كبير في منظومة الفريق.

رحيل ميسي أوضح أن الفريق يعاني في تسجيل الأهداف، حيث لم يظهر الشكل الجيد للفريق من الناحية الهجومية حتى الآن.

ولكن اللاعبين يحتاجون إلى بعض الثقة وبالتالي تحسين النتائج والعودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى.

على الناحية الأخرى هناك قواعد وإجراءات أرساها تشافي مع بداية توليه لزمام الأمور في النادي الكتالوني طبقا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية والتي جاءت كالتالي:

أولا: موعد وصول اللاعبين

اللاعبون كانوا يتواجدون في السابق قبل المران بـ20-30 دقيقة ولكن الآن يجب أن يكون موعد الوصول 9:30 صباحا قبل موعد التدريبات بـ90 دقيقة.

والهدف من ذلك هو الحصول على وقت للاستعداد للتدريب وتناول إفطار هادئ مع القدرة على إجراء بعض المحادثات الفردية للتعليق على جوانب العمل.

ثانيا : موعد وصول طاقم التدريب

سيتوجب على تشافي وأعضاء غرفة تبديل الملابس الوصول قبل 120 دقيقة من التدريب حتى يتم الاستعداد للتدريب ومناقشة ما سيحدث عند وصول اللاعبين.

ثالثا: أماكن تناول الطعام

سيتوجب على جميع لاعبي الفريق الأول تناول الغداء وتناول الطعام في غرفة الطعام في مرافق برشلونة الخاصة وفقا للمعايير التي وضعها خبراء التغذية في النادي. النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع الإصابات ويحسن الاستعداد البدني.

رابعا: الغرامات

منذ رحيل لويس إنريكي، اختفت العقوبات المفروضة على الأخطاء البسيطة أو الجسيمة.

عاش تشافي في وقت ريكارد وجوارديولا وكلاهما كانا في اتجاه مخالف، جوارديولا دائما ما كان يفرض العقوبات على الأخطاء وهو ما ساعد في الفوز بالبطولات وستكون العقوبات تصاعدية.

خامسا: موعد العودة للمنزل

لا يمكن للاعبين العودة للمنزل بعد منتصف الليل قبل 48 ساعة على بداية أي مباراة لكي يدخل الفريق إلى المباراة في أفضل الظروف الممكنة.

سادسا: الجدارة

الجدارة هي الطريقة الوحيدة للنجاح والتواجد في المباريات، يجب أن تتدرب كما تلعب المباراة وكلما ازداد الجهد في التدريبات ستزداد فرص المشاركة في المباريات.

سابعا: مراقبة الأنشطة الإضافية

قد يكون للاعبي كرة القدم جوانب أخرى لا تتعلق بكرة القدم بشكل حصري، ولكن إذا انتهى الأمر بهذه الجوانب إلى التأثير على أدائهم بحيث يتعين عليهم السفر أو قضاء ساعات طويلة، فسيتعين عليهم الإشراف عليها من قبل طاقم التدريب. لا يمكنك القيام برحلات خاصة لعدة ساعات بالطائرة خلال الموسم دون إذن صريح من المدرب.

ثامنا: الأنشطة الخطرة

لن يسمح لأي لاعب بركوب الدراجة الكهربائية ومن يفعل ذلك سيُعاقب على هذا النوع من الممارسات باعتباره جريمة خطيرة للغاية وقد ينتقل إلى الإدارة القانونية لأنه يعتبر انتهاكا صارخا للعقد.

تاسعا: الصورة الجيدة

اللاعبون جزء أساسي من النادي وعليهم أن يكونوا أول من يضرب المثل. يجب إظهار التعاطف مع المعجبين ويحظر المواقف البغيضة. خلال الرحلات يجب عليهم الامتثال لقواعد السلوك وتشجيع برشلونة في جميع الأوقات.