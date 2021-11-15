ماركا: ريال مدريد يتحرك من أجل تحقيق حلم مودريتش

يسعى ريال مدريد لتمديد عقد لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق لعام إضافي وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

على الرغم من وصول مودريتش لسن الـ 36 إلا أن فلورينتينو بيريز والمعروف عنه رغبته في التخلص من اللاعبين كبار السن على مدى سنوات إدارته لريال مدريد يرغب في إعطاء اللاعب الكرواتي عقدا لمدة موسم إضافي حتى 2023، بسبب مستوى مودريتش وتفانيه في الملعب حتى الآن.

مودريتش قاد منتخب كرواتيا للتأهل لكأس العالم 2022 وشدد قائد المنتخب على أنه يرغب في تمثيله في المونديال دون الكشف عما إذا كان سيكون الأخير في مسيرته.

وفقا لماركا فأن إدارة ريال مدريد قد بدأت في التحرك بالفعل من أجل تمديد تعاقد مودريتش لعام إضافي وهو ما سيحقق أحلامه والتي تتمثل في اللعب على السانتياجو برنابيو الجديد والذي سيكون جاهزا بالكامل بعد عام من الآن، والثاني هو الاعتزال بقميص ريال مدريد.

في حال مدد مودريتش عقده لموسم إضافي، فإنه سيكمل موسمه الـ 11 برفقة الميرينجي، بداية من انضمامه في عام 2012.

وعلى الرغم من سنه إلا أن مودريتش كان أكثر اللاعبين في صفوف ريال مدريد مشاركة في عدد المباريات بالموسم الماضي خلفا لتيبو كورتوا حارس المرمى.

وشارك مودريتش في الموسم الماضي مع ريال مدريد في 48 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة ستة آخرين، وهو ما جعل الإدارة تمم تعاقده للمشاركة في الموسم الحالي.

وفي الموسم الحالي ما زال مودريتش يسير على نفس الوتيرة مما يجعل الإدارة تتحرك من أجل تمديد تعاقده لموسم إضافي وهي الطريقة التي يحب بيريز السير عليها مع اللاعبين كبار السن بتمديد تعاقدهم لموسم بعد موسم بعد مراجعة أداؤهم.

وشارك مودريتش الموسم الحالي مع ريال مدريد حتى الآن في 11 مباراة، تمكن خلالهم من صنع ثلاثة أهداف.