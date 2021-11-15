كيروش: لا يمكن أن نهدر فرصة الاستعداد جيدا للملحق.. هذه الطريقة الوحيدة لاحترام أحلام الأمة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - كارلوس كيروش

قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إن الاستعداد الجيد لملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 هو الطريق الوحيد لتحقيق أحلام الأمة المصرية.

وقال كيروش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين: "لا يتعلق الأمر بكيفية البدء بل يتعلق بكيفية الإنهاء".

وواصل "وصلنا الآن إلى المباراة الفاصلة ولا يمكننا أن نضيع فرصة التحضير جيدا لشهر مارس".

أخبار متعلقة
وادي يوضح قصده بتصريحاته حول الفارق بين المصري وبيراميدز كارتيرون: مواجهة الإسماعيلي ليست سهلة الدرجة الثانية – الراحل رقم 20.. الزرقا يوجه الشكر لـ محمد عبد الله

وشدد المدرب البرتغالي "يجب أن يكون التحضير للمباراة الفاصلة هو الأولوية رقم 1 لكرة القدم المصرية".

وأتم "الاستعداد الجيد هو الطريقة الوحيدة لاحترام أحلام الأمة والتزام لاعبينا".

وتأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال بفضل تصدره للمجموعة السادسة.

كيروش مصر منتخب مصر
نرشح لكم
كيروش: لا يمكن أن نهدر فرصة الاستعداد جيدا للملحق.. هذه الطريقة الوحيدة لاحترام أحلام الأمة المنتخب بالطاقم الأساسي أمام الجابون أحمد سامي لـ في الجول: سموحة سيكون مصنع النجوم.. وهذا دور كناريا مع المنتخب هذه هي المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022.. والتي تقترب منه طارق مصطفى: نحن أكثر جهاز ظُلم في تاريخ مصر.. الزمالك والأهلي باتا أهم من المنتخب مدرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة السعيد وما حدث عقب استبعاد رمضان صبحي
أخر الأخبار
5 تحديات تنتظر تشافي في برشلونة.. ولائحة عقوبات جديدة للاعبين 4 دقيقة | الدوري الإسباني
ابو جريشة لـ في الجول: مواجهة الزمالك تزيد صعوبتها لهذه الأسباب 24 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – النيجر تكتسح جيبوتي بسباعية.. وانتصار معنوي لكينيا 48 دقيقة | إفريقيا
ماركا: ريال مدريد يتحرك من أجل تحقيق حلم مودريتش ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كرة سلة - الأهلي (42)-(36) الاتحاد.. انطلاقة الفترة الثالثة ساعة | رياضات أخرى
كيروش: لا يمكن أن نهدر فرصة الاستعداد جيدا للملحق.. هذه الطريقة الوحيدة لاحترام أحلام الأمة ساعة | منتخب مصر
وادي يوضح قصده بتصريحاته حول الفارق بين المصري وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
كارتيرون: مواجهة الإسماعيلي ليست سهلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك