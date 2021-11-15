كيروش: لا يمكن أن نهدر فرصة الاستعداد جيدا للملحق.. هذه الطريقة الوحيدة لاحترام أحلام الأمة

قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إن الاستعداد الجيد لملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 هو الطريق الوحيد لتحقيق أحلام الأمة المصرية.

وقال كيروش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين: "لا يتعلق الأمر بكيفية البدء بل يتعلق بكيفية الإنهاء".

وواصل "وصلنا الآن إلى المباراة الفاصلة ولا يمكننا أن نضيع فرصة التحضير جيدا لشهر مارس".

وشدد المدرب البرتغالي "يجب أن يكون التحضير للمباراة الفاصلة هو الأولوية رقم 1 لكرة القدم المصرية".

وأتم "الاستعداد الجيد هو الطريقة الوحيدة لاحترام أحلام الأمة والتزام لاعبينا".

وتأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال بفضل تصدره للمجموعة السادسة.