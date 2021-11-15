وادي يوضح قصده بتصريحاته حول الفارق بين المصري وبيراميدز

أوضح محمود وادي لاعب بيراميدز قصده حول حديثه عن أسباب انتقاله لبيراميدز من صفوف المصري والتي أغضبت مشجو النادي البورسعيدي.

وكان وادي قد تحدث عبر قناة أون تايم سبورتس حول انتقاله من المصري لبيراميدز واصفا إياه بالخطوة الموفقة في ذلك التوقيت لبحثه عن فريق أكبر وطموح أكبر، وهذا ما أثار حفيظة جماهير المصري التي رفضت تلك التصريحات.

وأوضح وادي ما قصده بتصريحاته من خلال بيان عبر حسابه على فيسبوك.

وجاء بيان وادي كالآتي

"جمهو المصري ومدينة بورسعيد تعلم تماما مدى الحب والاحترام الذي أخبئه في قلبي لهم، ويعلمون أيضا أنني أقدر تماما حبهم ودعمهم وغيرتهم على ناديهم الكبير " النادي المصري"، أرى وأسمع بعض ردور الفعل على دزء من مقابلتي على قناة أون تايم سبورتس".

"أولا: أنا أقدر تماما هذه الغيرة والحب والشغف الذي يملأ قلوب هذا الفجمهور الكبير".

"ثانيا: كان لا بد من فهم كلامي بشكل جيد حتى لا تنجر بعض الجماهير وراء سوء الفهم وإن صح التعبير حول ما تحدثت عنه في المقابلة وأنني قصدت بانتقالي لنادي كبير (فأنا لم أقصد بالانتقال لنادي أكبر تاريخا وانما قصدت بانتقالي لنادي أكبر في الامكانيات وهذه الفروقات أمر طبيعي في كرة القدم، هناك دائما اختلافات وفروقات، تاريخ نادي المصري لا يحتاج إلى شهادتي فتاريخه يتحدث عن نفسه، وعراقته قد خفرت على شاطئه ومرافئ ميدنته وداخل أزقته وفي عيون محبيه".

"ثالثا: لكم مني كل الحب، ونيال المصري بغيرة محبيه".

وادي كان قد لعب للمصري خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2020، وتمكن من تسجيل 19 هدفا مع الفريق.

وشارك وادي مع بيراميدز من بداية الموسم الحالي في ثلاث مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.