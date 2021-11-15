كارتيرون: مواجهة الإسماعيلي ليست سهلة

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رضاه عن تجربة الفريق الودية أمام مستقبل وطن التي أقيمت عصر اليوم بملعب النادي وانتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك :"المباراة كانت فرصة لمنح كل عناصر الفريق حساسية المباريات وتجهيزهم للفترة المقبلة".

وأوضح المدرب الفرنسي للزمالك أن الفريق كان يحتاج لخوض مباراة ودية، خاصة أن الفريق كان قد حصل على راحة لمدة 6 أيام عقب توقف الدوري، ثم عاد لاستئناف التدريبات التي تم التركيز خلالها على الجانب البدني، أما المباراة الودية اليوم فكانت فرصة للتركيز على الشق الفني.

وشدد كارتيرون على أن مباراة الزمالك المقبلة أمام الإسماعيلي لن تكون سهلة، ولكن الفريق لديه تركيز كامل لتحقيق الفوز.

يذكر أن الفريق فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الزمالك أحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الدقيقتين 27 و29 من الشوط الأول، بينما سجل لمستقبل وطن حسن جاد في الدقيقة 47 من الشوط الثاني من ضربة جزاء.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 19 في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.