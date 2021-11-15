إشبيلية لا يريد عودة دي يونج

شدد خوسيه كاسترو رئيس نادي إشبيلية على عدم تفكير النادي في عودة لوك دي يونج مهاجم الفريق المعار لبرشلونة في يناير.

وكانت بعض التقارير قد كشفت رغبة برشلونة في إعادة دي يونج لأشبيلية في يناير، بناء على ربغة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الجديد والذي لا يضع اللاعب ضمن خطته.

وقال كاسترو في تصريحات لشبكة كوبي إشبيلية: "في هذا الوقت لا نفكر في عودة لوك دي يونج للفريق في يناير".

وكان دي يونج قد انضم لبرشلونة في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية على سبيلب الإعارة حتى نهاية الموسم بناء على رغبة رونالد كومان مدرب الفريق السابق، لتعويض رحيل أنطوان جريزمان الذي عاد لأتليتكو مدريد.

ومع رحيل كومان والذي كان الداعم الأكبر للمهاجم الهولندي، وجد دي يونج نفسه خارج مخططات البلوجرانا، بداية من سيرخي بارخوان الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت، وحتى تشافي الذي لا يرى اللاعب في خطته نهائيا.

ومع عدم تفكير إشبيلية في عودة اللاعب في يناير، سيتعين على برشلونة الانتظار حتى نهاية الموسم للتحلص من اللاعب والالتزام بالاتفاق الذي أجروه مع إشبيلية قبل بداية الموسم.

وشارك دي يونج منذ انضمامه لبرشلونة في 9 مباريات تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.