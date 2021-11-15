قائمة فلسطين لـ كأس العرب - غياب وادي وبلح وانضمام لاعب القناة

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن قائمة منتخب فلسطين استعدادا لخوض منافسات كأس العرب التي تستضيفها قطر بداية من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة "الفدائي" الأسماء الآتية: رامي حمادة – توفيق أبو حماد – عمر قدورة – عبد الله شقفة – عبد اللطيف البهداري – يزن عويوي – عبد السلام سلامة – محمد خليل – أحمد قطميش – ياسر حمد – محمد صالح (مدافع القناة المصري) – مصعب البطاط – عدي خروب – موسى سليم – محمود أبو وردة – محمد درويش – محمد يامين – عبد الحميد أبو حبيب – محمد باسم – محمود عيد – رئبال دهامشة – ليث خروب – تامر صيام – علي عدوي

ويغيب عن صفوف فلسطين عدد من المحترفين أبرزهم صالح شحادة وجوناثان زوريلا وبابلو برافو وبدر موسى ومحمود وادي لاعب بيراميدز بسبب التزاماتهم مع أنديتهم، حيث لا تعتبر بطولة العرب ضمن أجندة فيفا الدولية، كما يغيب محمد بلح مهاجم المصري البورسعيدي.

وتغادر بعثة فلسطين غدا -الثلاثاء- صوب العاصمة القطرية الدوحة لخوض معسكر تدريبي لمدة أسبوعين قبل انطلاق البطولة.

يذكر أن منتخب فلسطين يتنافس في المجموعة الثالثة مع منتخبات المغرب والسعودية والأردن.