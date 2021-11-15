طلائع الجيش لـ في الجول: نفاوض الأهلي لضم محمود وحيد

يفاوض طلائع الجيش نظيره الأهلي لضم الظهير الأيسر للفريق الأحمر محمود وحيد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "نحن في إطار الحصول على خدمات محمود وحيد لاعب الأهلي وهناك رتوش أخيرة نتمنى أن تنتهي بأفضل شكل".

وواصل "وصلنا لمرحلة جيدة في المفاوضات ولن تشكل فارق سواء إعارة أو انتقال نهائي".

وأكمل "محمود وحيد لاعب مميز وظهير أيسر جيد وسيضيف للفريق".

وأتم أحمد المهدي حديثه قائلا: "سيظهر طلائع الجيش في شكل جديد يوم الخميس بعد المعسكر التحضيري واستفدنا منه بشكل جيد".

الظهير الأيسر صاحب الـ27 عاما انضم للأهلي قادما من مصر للمقاصة في شهر يناير من عام 2019.

وخاض محمود وحيد 34 مباراة مع الأهلي في كل البطولات صنع خلالهم هدفين.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة وحيدة بعدما خاض ثلاث مباريات.