تقارير: الاتحاد الآسيوي يثبت جنس لاعبة منتخب إيران

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 18:12

كتب : FilGoal

زهرة كوداي - لاعبة منتخب إيران للسيدات

رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول الشكوى التي قدمها الاتحاد الأردني لطلب الكشف وتحديد جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات زهرة كوداي.

وجاءت شكوى الاتحاد الأردني بعد هزيمة منتخب الأردن أمام إيران بركلات الترجيح في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا للسيدات.

وفقا لبعض التقارير الإماراتية فإن الاتحاد الآسيوي قد أخبر الاتحاد الأردني بنتائج التحقيقات في شكواه والتي أثبتت أن جنس حارسة مرمى إيران هو أنثى وموقفها من المشاركة مع المنتخب صحيح.

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وردت مريم إيراندوست مدربة منتخب إيران على شكوى الاتحاد الأردني عبر موقع "خبر أونلاين" الإيراني قائلة: "الشكوى هي مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات، كان من الطبيعي أن يحاولوا تهدئة أنفسهم بعد الهزيمة بذرائع كاذبة".

وتابعت "أريد التأكيد على أنه قبل بداية رحلتنا في التصفيات، أجرينا فحوصات شاملة وفحص الطاقم الطبي كل لاعبة بعناية حتى لا نواجه أي مشكلة".

وأضافت "لا تقلقوا بشأن هذا الأمر لأنه لا توجد مشكلة تهدد منتخبنا، سنقدم أي وثيقة يريدها الاتحاد الآسيوي".

وكان الأمير علي الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم قد نشر الخطاب المرسل للاتحاد الآسيوي عبر حسابه على تويتر، والذي يطالب فيه بالتحقق من جنس لاعبات منتخب إيران على هامش المباراة.

واستند الاتحاد الأردني في طلبه إلى تورط منتخب إيران للسيدات في العديد من قضايا المنشطات في مناسبات سابقة.

وتأهل منتخب إيران للسيدات لكأس آسيا والتي ستقام في الهند لأول مرة في تاريخه.

ويحمل منتخب اليابان لقب النسخة الماضية من كأس آسيا للسيدات والتي أقيمت في 2018، بعد الفوز على أستراليا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

إيران الأردن كأس آسيا للسيدات
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