برنامج تأهيلي لـ عبد الله جمعة

يخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك لبرنامج تأهيلي وعلاجي حاليا للتخلص من الإصابة بالتواء في الكاحل.

وتعرض عبد الله جمعة للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران الزمالك الأخير.

وقال طبيب الزمالك محمد أسامة، إن عبد الله جمعة سيخضع لفحص طبي غدا الثلاثاء للاطمئنان أكثر على حالته.

وشارك عبد الله جمعة مع الزمالك خلال الموسم الجاري مرتين وكانتا من على مقاعد البدلاء.

وإجمالا خاض عبد الله جمعة 117 مباراة مع الزمالك في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع 12 آخرين.