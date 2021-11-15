الزمالك يفوز على مستقبل وطن وديا

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 17:47

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الأهلي

حقق الزمالك الفوز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وجاءت المباراة في إطار استعداد الزمالك لاستكمال الدوري المصري عقب نهاية التوقف الدولي.

سجل ثنائية الزمالك أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد في الدقيقتين 27 و29.

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بينما سجل فريق مستقبل وطن اللاعب حسن جاد في الدقيقة 47.

وخاض الزمالك المباراة بمجموعة من الشباب والناشئين مع باقي اللاعبين من الفريق الأول.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 19 في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

الزمالك مستقبل وطن الدوري المصري
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