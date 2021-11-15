المنتخب بالطاقم الأساسي أمام الجابون
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 17:43
كتب : FilGoal
تقرر ارتداء منتخب مصر لزيه الأساسي ذو القميص الأحمر والسروال الأبيض والجوارب السوداء خلال مباراته أمام الجابون.
ويستضيف منتخب مصر منافسه الجابون غدا الثلاثاء في ملعب برج العرب في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكان منتخب مصر ضمن تأهله للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعدما تعادل مع أنجولا الجمعة الماضية إيجابيا بهدفين لكل فريق.
وكانت مباراة الجولة الثانية بين المنتخبين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ11 نقطة فيما يأتي الجابون ثانيا بسبع نقاط.
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