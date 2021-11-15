سانتوس يفسر غضب رونالدو أثناء مصافحته بعد الخسارة ضد صربيا
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 16:14
كتب : FilGoal
فسر فرناندو سانتوس مدرب البرتغال غضب لاعبه كريستيانو رونالدو الذي ظهر أثناء مصافحته له عقب الخسارة أمام صربيا بهدفين لواحد يوم الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
وبدا رونالدو منزعجا بعد المباراة التي منحت صربيا التأهل للمونديال بينما ستخوض البرتغال ملحقا أملا في التأهل للبطولة التي تستضيفها قطر.
وقال سانتوس في مؤتمر صحفي:"لا يوجد تفسير (لغضب رونالدو). كان يحدثني عن هدف الدقيقة الأخيرة الذي لم يحتسب له في لقاء الذهاب ضد صربيا. كان بكاء من القلب، هذا طبيعي لأنه كان محبطا مثلي".
وأضاف "طبيعي مطالبة الناس برحيلي، هذا يحدث كثيرا للمدربين. حزن الجمهور طبيعي، لكن لدي القدرة على قيادة الفريق لقطر".
وأتم "فريقي سيتأهل لقطر، متأكد من ذلك".
IMAGENS EXCLUSIVAS DA TNT SPORTS! O CLIMA ESQUENTOU! 👀😳 Cristiano falou poucas e boas pro técnico Fernando Santos depois do apito final contra a Sérvia... #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/kZr1M48gFM— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 14, 2021
وكان التعادل يكفي رفاق رونالدو للتأهل لكأس العالم لكن رأسية أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 أهلت صربيا للمونديال.
وستحدد قرعة منافسي البرتغال على التأهل لكأس العالم.