سانتوس يفسر غضب رونالدو أثناء مصافحته بعد الخسارة ضد صربيا

فسر فرناندو سانتوس مدرب البرتغال غضب لاعبه كريستيانو رونالدو الذي ظهر أثناء مصافحته له عقب الخسارة أمام صربيا بهدفين لواحد يوم الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبدا رونالدو منزعجا بعد المباراة التي منحت صربيا التأهل للمونديال بينما ستخوض البرتغال ملحقا أملا في التأهل للبطولة التي تستضيفها قطر.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي:"لا يوجد تفسير (لغضب رونالدو). كان يحدثني عن هدف الدقيقة الأخيرة الذي لم يحتسب له في لقاء الذهاب ضد صربيا. كان بكاء من القلب، هذا طبيعي لأنه كان محبطا مثلي".

وأضاف "طبيعي مطالبة الناس برحيلي، هذا يحدث كثيرا للمدربين. حزن الجمهور طبيعي، لكن لدي القدرة على قيادة الفريق لقطر".

وأتم "فريقي سيتأهل لقطر، متأكد من ذلك".

IMAGENS EXCLUSIVAS DA TNT SPORTS! O CLIMA ESQUENTOU! 👀😳 Cristiano falou poucas e boas pro técnico Fernando Santos depois do apito final contra a Sérvia... #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/kZr1M48gFM — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 14, 2021

وكان التعادل يكفي رفاق رونالدو للتأهل لكأس العالم لكن رأسية أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 أهلت صربيا للمونديال.

وستحدد قرعة منافسي البرتغال على التأهل لكأس العالم.