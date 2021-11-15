كوندي: تأثرت بفشل انتقالي لـ تشيلسي

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 16:03

كتب : FilGoal

جول كوندي

اعترف جولز كوندي مدافع فرنسا وإشبيلية بحزنه من فشل انتقاله لتشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

جولز كوندي

النادي : إشبيلية

وقال اللاعب البالغ عمره 23 عاما في حواره مع Telefoot:"تأثرت بالأمر قليلا".

ثم استدرك "لكن القصة انتهت الآن".

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وحاول تشيلسي انتداب كوندي لكن إشبيلية طلب 60 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

ولم تكتمل الصفقة ليستمر كوندي لموسم ثالث في النادي الأندلسي.

ويمتد عقد كوندي مع إشبيلية إلى 2024.

شارك مع الفريق في 102 مباريات وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وفاز مع النادي بالدوري الأوروبي موسم 2019-2020.

ومثل كوندي منتخب فرنسا في 6 مباريات وتوج مع الفريق بدوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

كوندي إشبيلية تشيلسي
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