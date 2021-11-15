بلماضي: سننهزم يوما ما.. لكن ليس أمام بوركينا فاسو

يؤمن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بقدرة فريقه على إسقاط منتخب بوركينا فاسو في المواجهة المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2022.

يحل منتخب بوركينا ضيفا على الجزائر في الجولة الأخيرة من ثاني مراحل تصفيات كأس العالم 2022، والفوز يعني التأهل للدور الحاسم، بينما يكفي منتخب الجزائر التعادل من أجل التأهل.

وقال بلماضي عن عدم تعرض فريقه للخسارة منذ 32 مباراة: "هذا عمل كل الطاقم الفني واللاعبين، سيأتي يوم ننهزم فيه، لكن ليس في مباراة بوركينا فاسو".

وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: "التأهل إلى المونديال هو أفضل حافز للاعبين، لديهم إرادة وعزيمة من أجل الفوز وتحقيق الهدف".

وعن التشكيل الأساسي الذي سيدخل به مباراة بوركينا قال "من المؤكد أن رياض محرز سيشارك كأساسي، والجميع يعلم ذلك بما في ذلك المنافس، بينما لن يشارك محمد الأمين عمورة بشكل أساسي".

كما تحدث مدرب الجزائر عن حالة الجناح يوسف بلايلي قائلا "لقد تدرب بشكل طبيعي وهو على أتم الجاهزية للمشاركة في مباراة بوركينا فاسو".

واقترب منتخب الجزائر من التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بسحق مضيفته جيبوتي برباعية دون رد يوم الجمعة في استاد القاهرة.

ورفع بطل إفريقيا رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الأولى مبتعدا بنقطتين عن الوصيف فريق بوركينا فاسو.

واستفاد رجال المدرب جمال بلماضي من تعثر بوركينا فاسو بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفتها النيجر في ملعب مراكش بالمغرب.

وحققت الجزائر فوزها الثالث تواليا في التصفيات بأهداف يوسف بلايلي وسعيد بن رحمة وسفيان فيجولي وإسلام سليماني في الدقائق 29 و40 و42 و87 على الترتيب.

وباتت الجزائر في حاجة للتعادل أمام ضيفتها بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات لتتأهل للمرحلة النهائية.

بينما لابد لبوركينا فاسو أن تفوز في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وشاركت الجزائر في المونديال أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 وكانت نتيجتها الأفضل قبل 7 سنوات في مونديال البرازيل حين خسرت في الوقت الإضافي للدور ثمن النهائي أمام ألمانيا البطلة لاحقا.

بينما تبحث بوركينا فاسو عن التأهل لأول مرة لكأس العالم.

وتأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي تلعب فيها 5 فرق ضد 5 ويتأهل الفائزون لمونديال قطر.