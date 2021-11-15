كيف تحضر Football Expo أكبر حدث لصناعة الكرة في الشرق الأوسط
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 15:56
كتب : FilGoal
هل تريد تحويل شغفك اليومي بكرة القدم إلى وظيفة؟ الآن فرصتك في Football Expo أكبر حدث لصناعة الكرة في الشرق الأوسط.
الآن، ادخل على هذا الرابط لحجز تذكرتك للحدث الذي يقام يومي 26 و27 نوفمبر في الحرم اليوناني GrEEK CAMPUS بوسط المدينة.
ولا تنس استعمال بروموكود FilGoal100 للحصول على خصم 100 جنيه على ثمن التذكرة.
ويضم الحدث العديد من المتحدثين المتميزين في مجالات صناعة كرة القدم المختلفة، ويمكنكم التعرف عليهم بالتفصيل من هنا
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