كيف تحضر Football Expo أكبر حدث لصناعة الكرة في الشرق الأوسط

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 15:56

كتب : FilGoal

football expo

هل تريد تحويل شغفك اليومي بكرة القدم إلى وظيفة؟ الآن فرصتك في Football Expo أكبر حدث لصناعة الكرة في الشرق الأوسط.

الآن، ادخل على هذا الرابط لحجز تذكرتك للحدث الذي يقام يومي 26 و27 نوفمبر في الحرم اليوناني GrEEK CAMPUS بوسط المدينة.

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ويضم الحدث العديد من المتحدثين المتميزين في مجالات صناعة كرة القدم المختلفة، ويمكنكم التعرف عليهم بالتفصيل من هنا

Football Expo
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