أحمد سامي لـ في الجول: سموحة سيكون مصنع النجوم.. وهذا دور كناريا مع المنتخب

يثق أحمد سامي المدير الفني لسموحة أن فريقه سيكون مصنع النجوم خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انضمام محمد متولي كناريا إلى المنتخب.

وانضم كناريا إلى قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة الجابون بعد استبعاد عبد الله السعيد للإصابة.

وقال أحمد سامي لـ FilGoal.com: "كناريا صانع ألعاب مميز، وأتوقع أن كيروش ضمه لأنه يلعب بثلاث لاعبين في مركز الوسط".

وتابع "كناريا يلعب في الأصل كمركز 8 متقدم وليس صانع ألعاب، فهو يدافع ويهاجم في التوقيت نفسه".

وكشف سامي "وننتظر انضمام عدد من لاعبين سموحة إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته "سموحة سيكون مصنع النجوم خلال الفترة المقبلة ولديه عدد من اللاعبين المؤهلين للمنتخب".

ويحتل سموحة المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط عقب مرور ثلاث جولات.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام فريق إنبي ضمن مباريات الجولة الرابعة مساء الجمعة.