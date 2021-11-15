أحمد سامي لـ في الجول: سموحة سيكون مصنع النجوم.. وهذا دور كناريا مع المنتخب

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 15:22

كتب : حامد وجدي

صورة جماعية لـ سموحة قبل مواجهة الاتحاد السكندري

يثق أحمد سامي المدير الفني لسموحة أن فريقه سيكون مصنع النجوم خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انضمام محمد متولي كناريا إلى المنتخب.

وانضم كناريا إلى قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة الجابون بعد استبعاد عبد الله السعيد للإصابة.

وقال أحمد سامي لـ FilGoal.com: "كناريا صانع ألعاب مميز، وأتوقع أن كيروش ضمه لأنه يلعب بثلاث لاعبين في مركز الوسط".

أخبار متعلقة
كرة سلة - الاتحاد يفوز على سموحة ويقترب من نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي ضد الجزيرة وسموحة ضد الاتحاد في نصف نهائي دوري المرتبط قنابل مروان حمدي الدخانية تُثير الذعر.. سموحة يدك إيسترن كومباني بثلاثية سامي: دفاعنا تحسن أمام المصري.. وهذا ما يميز سموحة عن أندية أخرى

وتابع "كناريا يلعب في الأصل كمركز 8 متقدم وليس صانع ألعاب، فهو يدافع ويهاجم في التوقيت نفسه".

وكشف سامي "وننتظر انضمام عدد من لاعبين سموحة إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته "سموحة سيكون مصنع النجوم خلال الفترة المقبلة ولديه عدد من اللاعبين المؤهلين للمنتخب".

ويحتل سموحة المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط عقب مرور ثلاث جولات.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام فريق إنبي ضمن مباريات الجولة الرابعة مساء الجمعة.

مصر منتخب مصر سموحة كناريا أحمد سامي
نرشح لكم
كيف تحضر Football Expo أكبر حدث لصناعة الكرة في الشرق الأوسط أحمد سامي لـ في الجول: سموحة سيكون مصنع النجوم.. وهذا دور كناريا مع المنتخب تشكيل الزمالك - طارق حامد وزيزو وأوباما يواجهون مستقبل وطن وديا في الجول يكشف – ماذا دار في اجتماع براون الأول مع لاعبي الإسماعيلي انضمام كناريا بدلا من عبد الله السعيد استعدادا لمواجهة الجابون حمزة الجمل يكشف كواليس تراجع الإسماعيلي عن التعاقد معه رغم "الاتفاق على كل شيء"
أخر الأخبار
جيرارد: أحب التحدي والمخاطرة.. وسر اختيار أستون فيلا 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سانتوس يفسر غضب رونالدو أثناء مصافحته بعد الخسارة ضد صربيا 20 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كوندي: تأثرت بفشل انتقالي لـ تشيلسي 32 دقيقة | ميركاتو
بلماضي: سننهزم يوما ما.. لكن ليس أمام بوركينا فاسو 34 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كيف تحضر Football Expo أكبر حدث لصناعة الكرة في الشرق الأوسط 39 دقيقة | مصر
أحمد سامي لـ في الجول: سموحة سيكون مصنع النجوم.. وهذا دور كناريا مع المنتخب ساعة | مصر
كوبر: سأمنح صوتي لـ محمد صلاح في جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم ساعة | أوروبا
مدرب بلجيكا يعفي ثنائي ريال مدريد من مواجهة ويلز ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك