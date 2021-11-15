كوبر: سأمنح صوتي لـ محمد صلاح في جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم

كشف هيكتور كوبر مدرب الكونغو الديمقراطية والمدير الفني السابق لمنتخب مصر النجم الذي سيصوت له في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال الأرجنتيني في حواره مع قناة الحياة:"أنا أول مدرب سيمنح صوته لـ(محمد) صلاح".

وعن مستقبل قائد مصر أضاف "انتقاله للدوري الإسباني يبقى قراره، لو يشعر بالراحة في ليفربول عليه الاستمرار هناك".

ويصوت مدربو وقادة المنتخبات الدولية، بالإضافة للجنة خبراء وجمهور، لاختيار أفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري.

ومن المتوقع ترشح صلاح (29 عاما) نجم ليفربول للجائزة التي احتل فيها المراكز الثالث والرابع والسادس أعوام 2018 و2019 و2020 على الترتيب.

وكشف فيفا أن التصويت سيبدأ من 22 نوفمبر الجاري إلى 10 ديسمبر المقبل.

وسيعلن الفائز في حفل يوم 17 يناير 2022.