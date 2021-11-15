مدرب بلجيكا يعفي ثنائي ريال مدريد من مواجهة ويلز

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 15:15

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا

أعفى روبرت مارتينيز مدرب بلجيكا ثنائي ريال مدريد إدين هازارد وتيبوا كورتوا من المشاركة في لقاء ويلز بختام تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.

وتأهل المنتخب البلجيكي إلى كأس العالم بعدما ضمن تصدر مجموعته، قبل جولة من الختام.

وأوضحت جريدة ماركا أن مارتينيز قرر عدم الاعتماد على ثنائي ريال مدريد وبعض لاعبيه الأساسيين خلال لقاء ويلز في كارديف.

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وبذلك سيعود هازارد وكورتوا إلى تدريبات ريال مدريد يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني الأحد المقبل.

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وتغلب منتخب بلجيكا على ضيفه إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليضمن التواجد في قطر الشتاء المقبل.

النتيجة حسمت تأهل بلجيكا إلى نهائيات كأس العالم 2022، متصدرا المجموعة الخامسة بـ19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ويلز صاحب مركز الملحق حتى الآن، والذي فاز على بيلاروسيا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة جاريث بيل الدولية رقم 100.

ويحتاج ويلز للحصول على نقطة التعادل من مباراته الأخيرة ضد بلجيكا، لتفادي ملاحقة منتخب التشيك الذي يليه بفارق 3 نقاط ويلاقي إستونيا في المباراة الأخيرة.

بلجيكا ريال مدريد إدين هازارد تيبوا كورتوا
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