إنريكي: احتفلنا بالتأهل كما لو كان لقبا.. وجافي ولد ليلعب كرة القدم

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

لويس إنريكي فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

أبدى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا سعادته بحسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بالفوز على السويد بهدف نظيف في آخر جولات تصفيات قارة أوروبا.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية: "هذا الفوز أزاح عني عبئا كبيرا. عملنا على الجوانب النفسية ونجحنا في نقل الثقة اللازمة إلى اللاعبين وأعتقد أن الأمور سارت على ما يرام".

وأضاف "احتفلنا بهذا التأهل كما لو كان لقبا، لأنه يعني ذلك بالنسبة لنا".

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وأوضح "بصورة جزئية أود تسليط الضوء على جافي الذي قدم مباراة رائعة. إنه فتى وُلد ليلعب كرة القدم. مستقبله مشرق للغاية".

وخاض جافي لاعب برشلونة الصاعد مباراته الدولية الرابعة، وهو لا يزال في عمر 17 عاما فقط.

واختتم إنريكي "سنصل إلى كأس العالم بمخضرمين يحتذى بهم مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وكوكي وسيزار أزبيليكويتا، فهم قادة داخل الملعب وخارجه، ولدينا أيضا العديد من الشباب الرائعين".

وسجل ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس هدف فوز الإسبان ليرفع رصيد الماتادور إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 4 نقاط عن السويد الذي انتقل إلى مرحلة الملحق.

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